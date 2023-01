NTT rejoint l'initiative public-privé JCDC du gouvernement américain sur la cybersécurité





NTT Corporation (NTT) a le plaisir d'annoncer son adhésion au Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC) visant à renforcer davantage l'accent mis par le gouvernement américain sur la cybersécurité et à accroître la résilience à l'international.

Créé par l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) en 2021, le JCDC est un leader en matière de planification intégrée de la cyber-défense dans le secteur public-privé, de fusion des informations liées à la cybersécurité et de diffusion des directives relatives à la cyber-défense afin de réduire le risque pour les infrastructures critiques et les fonctions critiques nationales. La collaboration entre NTT et le JCDC permet à NTT d'exploiter son expertise et ses ressources globales collectives, ce qui permettra de mieux protéger les réseaux d'informations critiques et permettra aux organisations membres de réagir plus efficacement aux incidents cybernétiques. De même, NTT bénéficiera d'informations reçues d'autres membres du JCDC.

« Sur la base de notre relation collaborative et de confiance existante avec la CISA et le gouvernement américain, nous sommes honorés de rejoindre le JCDC en apportant une perspective unique de l'Asie et de partager l'expérience mondiale de NTT ainsi que son expertise approfondie en matière de leadership et de sécurité », a déclaré Akira Shimada, président et chef de la direction de NTT. « Alors que l'environnement mondial de la cybersécurité restera incertain dans un avenir prévisible, une collaboration entre les leaders du secteur de la cybersécurité et les responsables gouvernementaux est nécessaire non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'international, afin d'assurer une protection contre les cyberattaques qui menacent les systèmes d'infrastructures critiques dont dépendent nos vies quotidiennes. »

NTT continuera de résoudre les problèmes sociaux en utilisant pleinement ses diverses ressources et capacités de gestion, notamment en matière de recherche et développement (R&D), d'infrastructures pour les technologies de l'information et des communications (TIC) et de personnel. La société collaborera également avec ses partenaires pour promouvoir la transformation numérique et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour résoudre les problèmes sociaux.

À propos de NTT

NTT pense qu'il est possible de résoudre les problèmes sociaux par le biais de nos opérations commerciales en mettant la technologie au service du bien. Nous aidons nos clients à accélérer leur croissance et à faire preuve d'innovation pour leurs modèles d'affaires actuels et nouveaux. Nos services comprennent des conseils aux entreprises numériques, des services technologiques et gérés pour la cybersécurité, les applications, le lieu de travail, le Cloud, les centres de données et les réseaux, le tout appuyé par notre innovation et notre vaste expertise sectorielle. En tant qu'un des cinq principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques et commerciales, nous avons des équipes diversifiées qui opèrent dans plus de 80 pays et régions et proposent leurs services dans plus de 190 d'entre eux. Nous fournissons des services à plus de 80 % des sociétés du Global Fortune 100 et à des milliers d'autres clients et collectivités à travers le monde. Pour en savoir plus sur NTT, rendez-vous sur www.global.ntt

À propos du JCDC

Conformément à de nouvelles dispositions du Congrès, l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a créé le JCDC en août 2021 en vue de transformer les partenariats public-privé traditionnels en collaboration opérationnelle privé-public en temps réel, et de changer le paradigme pour passer d'une réaction aux menaces et vulnérabilités à une planification et une prise de mesures proactives pour les atténuer. Le JCDC combine la visibilité, les connaissance et l'innovation du secteur privé avec les capacités et pouvoirs de l'écosystème cybernétique fédéral dans le but de réduire collectivement les risques cybernétiques pour le pays à grande échelle. De plus amples renseignements à propos du JCDC sont disponibles sur le site CISA.gov/JCDC.

