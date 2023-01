Kodak Moments crée et lance un site d'impression photo en ligne sur Carrefour.fr





Kodak Moments, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services photo, a annoncé le développement de son partenariat avec le distributeur multinational Carrefour en France via le lancement d'un site internet photo cross-canal, entièrement conçu, exploité et géré par Kodak Moments avec la coopération de Carrefour en matière de co-branding et de marketing.

Grâce au site d'impression photo.carrefour.fr, un service de Kodak Moments, tous les consommateurs peuvent désormais, commander des tirages photo, mais également choisir parmi une variété de produits photo personnalisés et de qualité supérieure, qu'il s'agisse de toiles, de mugs, de livres photo, de posters, de cadres photo adhésifs, de tableau photo plexiglas ou autres. Tous les produits sont imprimés et assemblés à 100 % en France par des équipes passionnées et engagées, et sont de parfaits cadeaux pour toute occasion.

Le site internet dédié à la photo élargit les options de livraison, avec la possibilité de livraison à domicile, de retrait en magasin dans certains hypermarchés ou d'impression sur une borne Kodak Moments en magasin dans l'heure qui suit (Click, Print & Collect). Toutes ces options sont accessibles directement depuis un smartphone, un ordinateur de bureau et/ou une tablette.

" Kodak Moments est une marque innovante qui répond aux besoins de ses consommateurs en offrant la meilleure expérience possible", a déclaré Pascale Philbert-Grondel, directrice commerciale France-Benelux de la division Kodak Moments. "Nous sommes fiers de travailler en collaboration avec Carrefour sur une approche globale des besoins de nos consommateurs grâce à une stratégie cross-canal et de satisfaire leur demande en leur proposant des produits de qualité fabriqués localement, tout au long de l'année."

L'ajout du nouveau site internet complète un écosystème à 360 degrés, et représente le premier de plusieurs nouveaux investissements réalisés pour améliorer les offres photo chez Carrefour France dans les mois et années à venir.

Les consommateurs désireux d'essayer le nouveau site peuvent le faire ICI.

A PROPOS DU GROUPE CARREFOUR

Fort d'un réseau multi-formats de plus de 13 000 magasins dans près de 40 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires de 81,2 milliards d'euros en 2021. Son réseau de magasins intégrés comptabilise plus de 370 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable. Au global, plus de 500 000 personnes travaillent sous enseigne Carrefour dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

A PROPOS DE KODAK MOMENTS

Kodak Moments est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de services photo à destination des enseignes proposant des services d'impression photo et des parcs d'attractions. Au travers de nos solutions, les consommateurs peuvent donner vie à leurs souvenirs grâce à des produits photo innovants et de haute qualité, ainsi que des expériences uniques. Avec plus de 100 000 points de contact avec les consommateurs dans 30 pays, notre mission est d'être la marque que les consommateurs choisissent pour célébrer et préserver les grands et petits souvenirs qui leurs sont chers.

2023 Kodak Moments Division, Kodak Alaris Inc. La marque et l'habillage commercial Kodak sont utilisés sous licence de Eastman Kodak Company.

