Carbios et Novozymes renforcent leur collaboration par un partenariat stratégique, exclusif et à long terme afin d'assurer le leadership mondial du biorecyclage du PET

Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et Novozymes, leader mondial de solutions biologiques, ont annoncé aujourd'hui un partenariat exclusif à long terme. Cet accord majeur garantit la production et la fourniture des enzymes de dégradation du PET de Carbios à l'échelle industrielle pour sa première usine unique au monde dont la production devrait démarrer en 2025 à Longlaville (France), ainsi que pour les futures usines sous licence de Carbios.

Partenariat mondial exclusif

Carbios et Novozymes ont un partenariat depuis 2019 pour développer les enzymes à la fois pour le recyclage du PET1 et pour la biodégradation du PLA2, et ainsi relever le défi de la pollution plastique. En s'appuyant sur l'actuel Accord de Co-Développement, Carbios et Novozymes étendront leur collaboration pour développer, optimiser et produire des enzymes qui seront ensuite fournies par Novozymes à tous les futurs licenciés de la technologie de Carbios. Ce nouvel accord garantit aux deux parties l'exclusivité dans le domaine du partenariat.

Déploiement industriel à grande échelle

Ce partenariat stratégique soutient le déploiement industriel de la technologie brevetée de Carbios du recyclage du PET, en commençant par la future usine de référence à Longlaville (France), qui sera la première usine de biorecyclage du PET au monde. La construction débutera dans le courant de l'année, les permis de construire et d'exploitation ayant été déposés auprès des autorités locales. L'usine devrait démarrer en 2025 avec une capacité de traitement de 50 000 tonnes de déchets par an.

"Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Novozymes, le leader mondial des solutions biologiques, et de nous appuyer sur cette solide relation afin d'approvisionner sur le long terme nos futurs clients", a commenté Emmanuel Ladent, directeur général de Carbios. "Le soutien continu de Novozymes témoigne de notre engagement commun à faire entrer durablement les plastiques et textiles au sein de l'économie circulaire."

"Nous sommes heureux de faire progresser notre collaboration avec Carbios en signant ce partenariat exclusif et en soutenant la prochaine phase industrielle de ce procédé révolutionnaire", a déclaré Hans Ole Klingenberg, vice-président, Marketing Biosolutions Agriculture et Industrie de Novozymes. "En fournissant des solutions biologiques à grande échelle, Novozymes est fier de contribuer à la mise sur le marché du biorecyclage des plastiques et des fibres de PET par Carbios."

À propos de Carbios :

Fondée en 2011 par Truffle Capital, Carbios est une société de biotechnologie développant, en vue de leur industrialisation, des procédés biologiques innovants et compétitifs. Par son approche unique associant la biologie et la plasturgie, Carbios vise à répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et aux enjeux de la transition écologique en relevant un défi majeur de notre époque : la pollution plastique et textile. La technologie de recyclage enzymatique développée par Carbios déconstruit tout type de déchet PET (le polymère dominant dans les flacons, barquettes, textiles en polyester) en ses constituants de base qui peuvent ensuite être réutilisés pour produire des nouveaux produits en PET de qualité équivalente au vierge. Cette première mondiale a été saluée en avril 2020 par la communauté scientifique internationale à travers une publication en Une de la prestigieuse revue Nature. Après avoir démarré avec succès son démonstrateur industriel à Clermont-Ferrand en 2021, Carbios vient de franchir une nouvelle étape clé vers l'industrialisation de son procédé avec le démarrage de la construction d'une première usine en partenariat avec Indorama Ventures.

En 2017, Carbios et L'Oréal ont co-fondé un consortium pour contribuer à l'industrialisation de sa technologie de recyclage. Engagés à développer des solutions innovantes pour le développement durable, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe ont rejoint le Consortium en avril 2019. En 2022, Carbios a signé un accord avec On, Patagonia, PUMA, et Salomon, en vue de développer des solutions augmentant la recyclabilité et la circularité de leurs produits.

La Société a également développé une technologie de biodégradation enzymatique des plastiques à usage unique en PLA (polymère biosourcé). Cette technologie permet de créer une nouvelle génération de plastiques 100 % compostables à température ambiante, en intégrant les enzymes au coeur même de ces plastiques.

