REPT BATTERO Energy lance sa stratégie carboneutre à l'échelle mondiale pour accélérer la transformation et le développement de l'industrie





SHANGHAI, le 11 janv. 2023 /CNW/ -- REPT BATTERO Energy Co., Ltd. (« REPT BATTERO » ou « l'entreprise »), nouveau fournisseur de solutions énergétiques de premier plan adossé à Tsingshan Industry, géant chinois de l'acier inoxydable et du nickel, a officiellement annoncé le lancement de sa stratégie carboneutre au niveau mondial lors du septième Sommet international sur l'application des batteries électriques (CBIS 2022), qui s'est tenu le 20 décembre 2022 à Shanghai, en Chine. Cette stratégie vise à faire progresser davantage la transformation de l'industrie et à promouvoir le développement d'une industrie mondiale carboneutre.

Dans le cadre de la révolution mondiale de « l'énergie verte », les grandes économies du monde entier opèrent une transition active vers une économie carboneutre. Mme Hou Min, vice-présidente de REPT BATTERO, a prononcé le discours d'ouverture de CBIS 2022 sur le thème « Modèle de mondialisation des batteries électriques dans le contexte d'une économie sobre en carbone ». C'est donc à l'auditoire de ce sommet qu'a été présentée la première déclaration mondiale sur la carboneutralité de REPT BATTERO.

Dans son discours, Mme Hou Min a souligné l'objectif de REPT BATTERO, qui vise à atteindre un niveau absolu d'innovation et à créer un portefeuille de produits et de solutions carboneutres intégrant des avantages de premier plan pour l'industrie. Elle a aussi mis en avant l'engagement de l'entreprise à répondre à la demande de transformation du marché mondial en matière de carboneutralité.

Dans le cadre d'un calendrier serré, REPT BATTERO veut atteindre les objectifs de plafonnement des émissions de carbone d'ici 2030 et de carboneutralité d'ici 2060, et ainsi faire figure de leader sur le marché mondial des nouvelles énergies.

« À l'avenir, REPT BATTERO montrera l'exemple pour soutenir le développement rapide du nouveau marché mondial de l'énergie, promouvoir l'application à grande échelle des technologies d'énergie propre et carboneutres, et devenir un acteur clé dans l'atteinte des objectifs carboneutres et dans la lutte contre les changements climatiques », a déclaré Mme Hou.

Lors de CBIS 2022, REPT BATTERO a reçu deux prix, « Influential Enterprise of the Year » et « Innovation Enterprise of the Year », qui récompensent son exemplarité en matière de transition vers la carboneutralité au niveau mondial.

La stratégie mondiale carboneutre de REPT BATTERO

Au cours des cinq dernières années, REPT BATTERO a connu la croissance la plus rapide dans le secteur des nouvelles solutions énergétiques et a fourni de l'énergie propre à quelque 600 000 foyers. En date d'octobre 2022, REPT BATTERO a livré 7,3 GWh de batteries de stockage d'énergie, contribuant ainsi à réduire les émissions de carbone de 7,5 millions de tonnes. Ses batteries électriques ont été installées dans plus de 300 000 véhicules, ce qui a entraîné une baisse totale de 132 600 tonnes d'émissions de carbone.

REPT BATTERO compte s'appuyer sur les bases solides et les grands atouts de Tsingshan Industry sur le marché mondial pour fournir des produits de haute qualité offrant des performances stables. L'entreprise souhaite en priorité mettre en oeuvre un contrôle qualité strict et construire des usines vertes pour atteindre l'objectif carboneutre sur toute la chaîne industrielle, depuis les matières premières en amont et la fabrication jusqu'à la chaîne d'approvisionnement et au soutien après-vente.

REPT BATTERO a accéléré sa gestion des émissions carbone : elle a élaboré une norme sur la conversion des gaz à effet de serre et une logique statistique pour mesurer et contrôler les émissions de carbone tout au long du cycle de vie. En effet, l'entreprise s'est fixé l'objectif carboneutre de réaliser une évaluation du cycle de vie (ACV) de moins de 50 kg de CO 2 /KWh d'ici 2026.

REPT BATTERO construit des usines carboneutres de nouvelle génération en associant une gestion intelligente de l'énergie et une électricité verte pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de carbone et faire avancer le développement d'une fabrication intelligente axée sur les données.

L'entreprise, qui a atteint une capacité de production de 32,7 GWh en Chine, construit actuellement quatre nouveaux sites de production à Wenzhou, à Foshan, dans le district de Jiashan et à Liuzhou. REPT BATTERO lancera bientôt la construction de ses sites en Indonésie et en Europe, dans le but d'atteindre une capacité de production de batteries carboneutres de 150 GWh d'ici 2025.

REPT BATTERO a déposé sa demande d'introduction en bourse en décembre 2022. Le chef de file des fabricants de batteries électriques propose désormais ses produits et ses solutions à des clients importants, comme Wuling Motors, Stellantis, Goodwe et Sungrow.

