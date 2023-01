Herman Miller perpétue l'utilisation pionnière du plastique océanique avec la nouvelle chaise Sayl





Herman Miller ne cesse d'accroître l'utilisation de plastique en provenance des océans dans sa gamme de meubles contemporains. La chaise Sayl, imaginée par le célèbre designer suisse Yves Béhar, sera désormais composée de 1,36 kg (3 livres) de déchets plastiques mal gérés et récupérés près des cours d'eau. Cette évolution s'inscrit dans la dynamique lancée en 2021 avec l'introduction du plastique océanique dans l'emblématique fauteuil Aeron et permettra de recycler chaque année 95 tonnes métriques*, soit l'équivalent d'environ 9,6 millions de bouteilles d'eau en plastique.

Dans le cadre du collectif MillerKnoll, cette annonce illustre l'engagement continu d'Herman Miller en matière de durabilité et son objectif à long terme visant à atteindre au moins 50 % de contenu recyclé pour tous les matériaux utilisés par la société d'ici 2030, y compris l'utilisation de plastique provenant des océans.

Sayl complète la gamme impressionnante de produits Herman Miller réalisés à base de plastique océanique. Avec Aeron, Sayl et d'autres lignes de produits, notamment les textiles OE1 et Revenio, la société évalue à 234 tonnes métriques de plastique océanique, soit l'équivalent de 23 millions de bouteilles d'eau, la quantité de plastique extraite de l'océan chaque année.

"Innover ne signifie pas toujours créer de nouveaux produits", déclare Gabe Wing, directeur du développement durable chez MillerKnoll. "L'innovation consiste souvent à explorer les moyens d'utiliser de nouvelles pistes de recherche, de nouvelles perspectives et de nouvelles ressources et d'améliorer ce qui existe déjà. Notre équipe est extrêmement enthousiaste à l'idée de poursuivre l'amélioration et l'introduction de produits prônant une utilisation responsable des ressources de la Terre."

Depuis son introduction en 2010, la chaise Sayl fait figure de leader en matière de design responsable. Inspiré par le Golden Gate Bridge, le design éco-dématérialisé de Sayl a été spécialement créé pour une utilisation réduite de matériaux par des méthodes créatives, tout en garantissant un soutien et un confort ergonomiques. La chaise est en outre recyclable à 92 % en fin de vie.

A l'occasion de cette annonce, Yves Béhar, le designer de Sayl et fondateur de fuseproject, a commenté : Charles Eames a un jour déclaré : "Le design n'est jamais terminé". Cela se vérifie pour la chaise Sayl, qui ne cesse d'être améliorée au fil des années depuis son lancement. Conçue dès le départ comme une chaise légère, simple et à faible empreinte carbone dans la catégorie des chaises de travail complètes, la chaise Sayl est devenue une véritable référence dans sa catégorie. Plusieurs années après son lancement, je me félicite de voir la chaise Sayl fabriquée à partir de plastique recyclé récupéré dans les rivières et les océans; c'est une nouvelle étape dans l'amélioration de son design. Chez fuseproject, cette préoccupation et cette passion ont toujours été au coeur de notre travail et continueront à l'être."

Tous les coloris de la chaise Sayl seront constitués de plastique issu de l'océan, et les versions spéciales créées pour Herman Miller Gaming s'ajouteront à la gamme dans le futur. Selon la couleur choisie, chaque chaise Sayl contiendra entre 0,907 kg (2 livres) et 1,36 kg (3 livres) de plastique océanique, la version noire de Sayl étant la plus riche. La chaise Sayl avec plastique océanique est disponible en Europe dès maintenant et sera disponible dans d'autres régions du monde dans le courant de l'année 2023.

Herman Miller a par ailleurs annoncé que tous les coloris de l'Aeron sont désormais disponibles avec du plastique océanique depuis novembre. Les teintes Onyx, Graphite, Mineral et Carbon contiennent jusqu'à 1,13 kg (2,5 livres) de plastique océanique par chaise.

Pour en savoir plus sur les spécifications environnementales de chaque modèle de chaise Sayl ou Aeron et pour comprendre en quoi l'achat de ces articles peut contribuer au respect des normes de construction écologique, notamment LEED, rendez-vous sur le site https://millerknoll.ecomedes.com/.

À propos de Herman Miller

Depuis 1905, Herman Miller poursuit son engagement à créer des designs qui répondent aux problèmes et inspirent le meilleur de l'homme. Au gré du temps, Herman Miller a su tisser des liens étroits avec les designers les plus visionnaires de l'époque, des grands du milieu du siècle dernier comme George Nelson, le bureau Eames et Isamu Noguchi, aux visionnaires tournés vers la recherche comme Robert Propst et Bill Stumpf, en passant par les studios avant-gardistes d'aujourd'hui comme Industrial Facility et Studio 7.5. Depuis la naissance du mobilier ergonomique jusqu'à la fabrication des pièces les plus emblématiques du vingtième siècle, Herman Miller a consacré le siècle passé à concevoir un design original et intemporel à l'impact durable, tout en bâtissant un héritage solide en matière de design, d'innovation et de progrès social. Herman Miller fait partie de MillerKnoll, un collectif de marques dynamiques réunies pour concevoir le monde dans lequel nous vivons.

*Selon les prévisions de vente actuelles.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 janvier 2023 à 18:05 et diffusé par :