Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 11 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre hospitalier de l'Université de Montréal

M. Frédéric Abergel est nommé, à compter du 6 février 2023, membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. M. Abergel est membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Société d'habitation du Québec

M. Jean-Pascal Bernier est nommé de nouveau vice-président de la Société d'habitation du Québec.

Mme Annie Grégoire est nommée, à compter du 12 janvier 2023, vice-présidente de la Société d'habitation du Québec. Mme Grégoire est directrice générale de l'expertise de la construction et de la rénovation de cette société.

Tribunal administratif du Québec

M. Rémi Côté-Nolette est nommé, à compter du 23 janvier 2023, membre avocat du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Côté-Nolette est avocat à la Direction des affaires juridiques du Secrétariat du Conseil du trésor.

M. Maxime Gilbert est nommé, à compter du 23 janvier 2023, membre avocat du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Gilbert est avocat au Service des lois sociales de la Centrale des syndicats démocratiques.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 11 janvier 2023 à 17:56 et diffusé par :