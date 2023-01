SPIE, la société internationale d'optique et de photonique, annonce les lauréats de ses Society Awards 2023





Le Comité des Prix de SPIE, la société internationale de l'optique et de la photonique, a annoncé aujourd'hui les lauréats de ses prestigieux prix annuels. Honorant les progrès transformateurs dans divers domaines professionnels ? y compris la médecine, l'astronomie, la lithographie, la métrologie optique, la conception optique et le leadership communautaire ? les prix de la Société récompensent les réalisations techniques, ainsi qu'un service engagé envers SPIE et un soutien de sa mission organisationnelle.

Médaille d'or SPIE: Graham T. Reed

pour un leadership soutenu et continu dans le domaine de la photonique au silicium, en particulier dans le domaine des modulateurs photoniques en silicium, de la photonique au silicium à infrarouge moyen et du lidar intégré.

Prix du président SPIE: Patrick Meyrueis

pour avoir rassemblé la communauté européenne de l'optique et de la photonique, encouragé les étudiants vers des activités de leadership, et pour son engagement envers la Société dans le lancement de SPIE Photonics Europe.

Prix des directeurs SPIE: John Greivenkamp

une reconnaissance posthume, pour un service et un leadership de longue date, et une générosité de temps, d'énergie, d'enthousiasme et de sagesse afin d'améliorer la Société et son impact éducatif sur la communauté photonique mondiale.

Prix SPIE Mozi: Burn J. Lin

pour de grandes réalisations scientifiques dans la lithographie d'immersion pour la fabrication de semiconducteurs.

Prix SPIE Britton Chance en optique biomédicale: David Benaron

pour le développement de technologies et la création et la cofondation d'entreprises utilisant l'optique biomédicale qui a fait progresser les domaines de la médecine et de la technologie médicale.

Prix SPIE de l'innovation technologique en biophotonique: Wei Min

pour un travail innovant en microscopie Raman stimulée, et pour la création d'un nouveau domaine de la biophotonique.

Prix SPIE Rudolf et Hilda Kingslake en conception optique: Wilhelm Ulrich

pour des décennies de solutions de conception transformatrices à travers une large gamme de produits optiques, y compris les lentilles photographiques, les objectifs de microscopie, l'instrumentation d'imagerie médicale, l'optique laser, les systèmes de métrologie et l'optique infrarouge.

Prix SPIE Harrison H. Barrett en imagerie médicale: Elizabeth Krupinski

pour un travail pionnier dans la perception médicale-image, la téléradiologie, la télépathologie, et pour faire partie des premiers à avoir réalisé des études de perception d'image dans le nouveau domaine de la pathologie numérique.

Prix SPIE Harold E. Edgerton en optique haute vitesse: Tara Fortier

pour des contributions pionnières au développement de peignes de fréquence basés sur des lasers à mode verrouillé et leurs applications en métrologie.

Prix SPIE Dennis Gabor en optique diffractive: Aydogan Ozcan

pour des travaux précurseurs en holographie, microscopie holographique sans lentille et imagerie computationnelle, qui démocratisent les systèmes de mesure avancés.

Prix SPIE George W. Goddard en optique spatiale et aéroportée: John MacKenty

pour avoir dirigé la conception, le développement, les essais et les opérations de la caméra à large champ 3 sur le télescope spatial Hubble, et pour ses contributions pionnières à la spectroscopie multi-objets depuis l'espace.

Prix SPIE G. G. Stokes en polarisation optique: Miguel A. Alonso

pour un travail pionnier dans la description mathématique des états de polarisation non conventionnels et non paraxiaux.

Prix SPIE Chandra S. Vikram en métrologie optique: Zeev Zalevsky

pour des contributions clés à l'invention d'un télécapteur de nanovibrations basé sur le laser, avec des applications primaires dans la détection et le diagnostic biomédicaux.

Prix SPIE Frits Zernike pour la microlithographie: Anthony Yen

pour trois décennies de contributions à l'avancement de la technologie de microlithographie, y compris le développement de la lithographie extrême ultraviolet pour la fabrication à haut volume de circuits intégrés à semiconducteurs.

Prix SPIE de sensibilisation à la diversité: Danuta Sampson

pour ses réalisations exceptionnelles dans le domaine de l'éducation internationale et son leadership dans des activités de promotion de l'engagement du public et de la diversité dans la science.

Prix SPIE Maria Goeppert Mayer en photonique: Volker Sorger

pour sa recherche pionnière et ses innovations exceptionnelles dans la recherche et le développement de dispositifs et de systèmes photoniques et nanophotoniques, et pour son leadership communautaire.

Prix SPIE Maiman Laser: Bo Gu

pour ses innovations critiques dans la technologie laser industrielle, avec de nombreuses contributions fondamentales et soutenues, et pour être un leader accompli du secteur du laser avec un succès commercial largement reconnu.

Prix SPIE de l'accomplissement en début de carrière ? focus universitaire: Carmelo Rosales-Guzmán

pour ses contributions techniques significatives et innovantes dans le domaine de la lumière structurée et ses applications, ainsi que pour la promotion de la science dans les pays en développement.

Prix SPIE de l'accomplissement en début de carrière ? focus industriel/gouvernemental: Fenglin Peng

pour ses contributions ayant permis la création du premier produit VR basé sur la technologie LCD, et pour avoir découvert un Pancake VR compact avec une meilleure qualité d'image, une efficience accrue et une production de masse simplifiée.

Prix SPIE María J. Yzuel de la pédagogie: Alexis Spilman Vogt

pour son excellence en enseignement et formation aux techniciens optiques, et pour être un pédagogue stratégique répondant aux besoins d'un marché mal desservi.

Prix SPIE Aden et Marjorie Meinel de l'accomplissement technologique: Wolfgang Fink

pour ses contributions pionnières et soutenues au développement de technologies et dispositifs d'examen optomédical transformationnel, avec un accent particulier sur les prothèses visuelles pour les aveugles, l'ophtalmologie et la télé-ophtalmologie.

La liste complète des prix SPIE Society et des récipiendaires est disponible ici.

À propos de SPIE

SPIE, la société internationale d'optique et de photonique, rassemble des ingénieurs, des scientifiques, des étudiants et des professionnels qui font progresser la science et la technologie de la lumière. Fondée en 1955, la Société noue des liens et s'engage auprès de ses membres dans le monde entier via des conférences et des expositions de premier plan, des publications d'actes de conférences, des livres et des revues de la bibliothèque numérique SPIE, et d'opportunités de développement de carrière. Au cours des cinq dernières années, SPIE a versé plus de 22 millions de dollars à la communauté internationale de l'optique par le biais de ses activités de promotion et de soutien, notamment des bourses d'études, des ressources éducatives, des bourses de voyage, des dons et l'élaboration de politiques publiques. www.spie.org.

