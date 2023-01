L'Acura Integra 2023 reçoit le prix de Voiture de l'année en Amérique du Nord





L'Acura Integra de nouvelle génération est reconnue pour sa conception sportive, son expérience de conduite engageante, son aménagement polyvalent et ses caractéristiques haut de gamme

DETROIT, le 11 janv. 2023 /CNW/ - L'Acura Integra 2023 a répondu aux attentes élevées en remportant le prestigieux prix de Voiture de l'année 2023 en Amérique du Nord (site en anglais seulement), lequel reconnaît sa conception sportive, son expérience de conduite engageante, son aménagement polyvalent et ses caractéristiques haut de gamme.

Nouveau modèle de performance d'entrée de gamme Acura, l'Integra de nouvelle génération marque le retour d'Acura à la Performance conçue avec précision avec 200 chevauxi et la seule transmission manuelle livrable dans sa catégorie.

C'est la deuxième fois qu'Acura reçoit le prix de la Voiture ou du Camion de l'année en Amérique du Nord. L'Acura MDX 2001 a également remporté le prix du Camion de l'année en Amérique du Nord.

« L'Integra est l'un des modèles les plus légendaires et les plus emblématiques d'Acura. Nous sommes honorés et fiers que la toute nouvelle Integra ait reçu ce prix prestigieux », a déclaré James Marchand, vice-président adjoint d'Acura Canada. « C'est une véritable reconnaissance du travail de nos talentueux ingénieurs et associés du secteur de la fabrication du monde entier qui ont développé et construit cette voiture. »

Les prix de la Voiture, du Véhicule utilitaire et du Camion de l'année en Amérique du Nord récompensent l'excellence en matière d'innovation, de conception, de caractéristiques de sécurité, de performance, de technologie, de satisfaction du conducteur et de valeur. Depuis 1994, ces prix sont décernés par un jury composé de 50 journalistes automobiles professionnels du Canada et des États-Unis, qui travaillent pour des magazines indépendants, la télévision, la radio, les journaux et les sites Web de l'industrie.

Conçue pour une nouvelle génération d'amateurs de conduite, l'Acura Integra 2023 est équipée d'un puissant moteur turbocompressé primé, d'une structure de carrosserie ultra-rigide et d'un châssis à calibrage sport pour une expérience de conduite exaltante. Parfaite pour un style de vie jeune et actif, l'Integra est également dotée de la seule carrosserie à 5 portes de type hayon de sa catégorie, procurant un compartiment utilitaire vaste et flexible et un dégagement supérieur pour les jambes à l'arrière, avec un profil élégant de type coupé et une apparence sportive. Cette voiture comprend une foule de nouvelles technologies de sécurité, d'aide à la conduite et de véhicule connecté de série. L'Integra a également obtenu la cote de sécurité la plus élevée de l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

L'Integra 2023 est la première Integra construite en Amérique du Nord, plus précisément à Marysville, en Ohio, sur la même chaîne de production que l'Acura TLX. Le moteur turbocompressé de 1,5 litre de l'Integra (site en anglais seulement) est fabriqué exclusivement à l'usine de moteurs d'Anna, en Ohio.

Cet été, la gamme Integra sera renforcée par l'introduction d'une version Type S de haute performance. L'Integra Type S 2024 sera propulsée par un moteur VTEC turbocompressé de 2,0 litres, à haut régime, produisant plus de 300 chevaux, et sera jumelée exclusivement à une transmission manuelle à 6 rapports et à un différentiel à glissement limité. Plus de détails seront communiqués à l'approche du lancement.

__________________________________________ i Puissance nette SAE à 6 000 tr/min

