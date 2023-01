Le nouveau PDG d'Earnix dirigera la prochaine étape de l'expansion mondiale de l'entreprise





Earnix, le leader du marché des solutions de tarification et de notation dynamiques, intelligentes, en temps réel et basées sur le cloud pour les assureurs et les banques, a annoncé aujourd'hui la nomination de Robin Gilthorpe au poste de PDG à compter du 1er février 2023. M. Gilthorpe, un vétéran des secteurs de l'assurance et de la fintech, prendra la relève de M. Udi Ziv, qui a exercé ces fonctions pendant les six dernières années.

Robin Gilthorpe, un vétéran des secteurs de la finance et de l'assurance, apporte à ce poste ses 25 années d'expérience de dirigeant d'entreprise efficace. Tout au long de sa carrière, M. Gilthorpe a occupé de nombreux postes de direction dans des sociétés de technologie et d'assurance de premier plan telles que TIBCO, Vertexone, Watersmart Software, DataSynapse et ESW Capital. Avant de rejoindre Earnix, il était directeur de l'exploitation de Salty, un innovateur de l'assurtech, ses efforts ayant conduit à une valorisation à neuf chiffres lors de la revente de cette entreprise à CDK Global.

«Je suis ravi de rejoindre Earnix en ce moment crucial pour l'économie mondiale, a déclaré Robin Gilthrope, nouveau PDG d'Earnix. Les sociétés de services financiers du monde entier cherchent à améliorer leurs opérations afin d'offrir à leurs clients des solutions dynamiques et en temps réel pour mieux les servir et leur permettre d'être plus agiles, plus attentifs et plus réactifs. Le client final d'aujourd'hui exige une expérience sans égale ainsi que des solutions hautement personnalisées et personnalisables. Pour les sociétés de services financiers, les solutions d'Earnix constituent une plateforme indispensable lorsqu'il s'agit de répondre aux demandes croissantes des principales sociétés financières et d'assurance du monde.»

La nomination de Robin Gilthrope fait suite à la période de croissance qu'a connue Earnix sous la direction du PDG sortant Udi Ziv, qui avait rejoint la Société en 2017. Pendant les six années du mandat de M. Ziv l'entreprise a connu une croissance constante lui permettant de parvenir au statut de licorne. M. Ziv a conclu d'importantes alliances stratégiques ? notamment en formant le partenariat stratégique récemment annoncé avec Guidewire ? ainsi que des accords avec USAA, MAPFRE, IAG, Liberty Mutual, US Bank, Lloyd's Banking Group, entre autres. M. Ziv a bâti une solide équipe de dirigeants capables de poursuivre la croissance continue de l'entreprise. M. Ziv siègera en tant qu'expert du secteur au sein du conseil d'administration d'Earnix.

«Nous sommes fiers d'accueillir Robin Gilthrope au sein de la famille Earnix. Nous sommes convaincus que son expérience de la création d'entreprises internationales, mise au service de la demande croissante pour InsurOps, nos solutions intelligentes, en temps réel, dynamiques et composables, favorisera une croissance robuste pendant les prochaines années. Nous sommes certains que, sous la direction de notre nouveau PDG, Earnix deviendra un leader du marché international grâce à sa plateforme d'opérations en temps réel destinée aux grandes compagnies d'assurance et institutions bancaires, a déclaré Erel Margalit, fondateur et président exécutif de JVP et président du conseil d'administration d'Earnix. Nous remercions chaleureusement. Udi Ziv pour le rôle important qu'il joué ces dernières années. Earnix, qui a l'avantage d'être de plus en plus présente en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Israël, va poursuivre ses efforts pour devenir le leader de sa catégorie dans le secteur de l'assurance et de la banque basé sur l'utilisation de l'IA en temps réel.»

«J'ai beaucoup apprécié mon mandat chez Earnix pendant lequel j'ai eu l'honneur de conduire l'entreprise sur la voie d'une croissance constante d'une année sur l'autre. Je crois fermement en nos employés et en nos produits en tant qu'agent du changement pour les sociétés de services financiers, a déclaré Udi Ziv, PDG sortant d'Earnix. Je pense qu'il est temps pour moi de passer à de nouveaux enjeux et de laisser l'entreprise se préparer pour sa prochaine étape d'expansion internationale. En passant le flambeau à Robin Gilthrope, je suis convaincu que je laisse Earnix entre des mains très compétentes et que l'entreprise continuera à afficher la croissance mondiale rapide qu'elle a connue ces dernières années.»

À propos d'Earnix

Earnix est le principal fournisseur de solutions intelligentes essentielles, composables et basées sur le cloud pour la tarification, la notation, la souscription, la personnalisation de produits et la télématique. Entièrement intégrées, ces solutions offrent un retour sur investissement très rapide et sont conçues pour transformer les pratiques opérationnelles des compagnies d'assurances et des banques mondiales en générant de la valeur dans toutes les facettes de l'entreprise. Earnix, qui innove pour les assurances et les banques depuis 2001, sert des clients dans plus de 35 pays sur six continents et possède des bureaux dans les Amériques, en Europe, en Asie-Pacifique et en Israël. JVP, Insight Partners, IGP et Vintage Investment Partners comptent parmi les actionnaires d'Earnix.

Pour plus d'informations, visiter le site Web: earnix.com.

