Sophia Hwang-Judiesch devient présidente de La Baie, succédant à Iain Nairn, qui prend sa retraite ce mois-ci





TORONTO, le 11 janv. 2023 /CNW/ - La Baie a annoncé aujourd'hui que Iain Nairn, président et chef de la direction de La Baie, prendra sa retraite en janvier 2023. Sophia Hwang-Judiesch devient présidente de La Baie (magasin en ligne) et de la Baie d'Hudson (magasins traditionnels). Madame Hwang-Judiesch, nommée présidente de La Baie d'Hudson en septembre 2022, dirigeait jusqu'à présent l'organisation des magasins La Baie d'Hudson, y compris ce qui a trait à l'exécution de la transformation des ventes numériques en magasin, à l'expérience client et à la stratégie d'optimisation des magasins.

M. Nairn prend sa retraite après avoir travaillé 46 ans dans le secteur du commerce de détail. Depuis son arrivée à La Baie, il a supervisé la transformation numérique de l'entreprise et le lancement du Marché, qui permet à plus de 900 nouveaux vendeurs d'offrir leurs produits à labaie.com. En outre, il a contribué au lancement de la Charte pour le changement de la Fondation La Baie d'Hudson et fait progresser de manière significative le travail de La Baie en matière de vérité et de réconciliation en rencontrant des membres de diverses communautés et en établissant des relations avec des organismes autochtones.

« Ce fut pour moi un honneur de diriger La Baie, et je suis incroyablement reconnaissant envers tous les associés, qui sont le moteur de l'entreprise. Ensemble, nous avons remporté des victoires éclatantes, et je sais que ce détaillant emblématique accomplira encore de grandes choses. »

Richard Baker, gouverneur et président exécutif de HBC a déclaré : « Nous remercions Iain pour son immense contribution à La Baie, alors que nous continuons d'offrir des expériences passionnantes et pertinentes à la clientèle canadienne. Sophia prend maintenant les rênes de l'entreprise, et je suis convaincu que son leadership stratégique et opérationnel permettra d'accroître notre rendement, d'augmenter nos parts de marché et d'améliorer davantage l'expérience client. »

À PROPOS DE LA BAIE

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. La Baie exploite labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, et entretient des liens homogènes avec un réseau de 84 magasins La Baie d'Hudson. La Baie s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram, Facebook, Twitter et TikTok.

La Baie et La Baie d'Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

