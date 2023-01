Communiqué et invitation aux médias - Forum public d'experts sur les feux et la qualité de l'air





LONGUEUIL, QC, le 11 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'Office de participation publique de Longueuil invite les personnes intéressées ainsi que les représentants des médias à assister à un Forum public d'experts portant sur les feux et la qualité de l'air.

Cette activité s'inscrit dans le cadre de la démarche de participation publique sur l'encadrement des feux extérieurs et des foyers intérieurs résidentiels sur le territoire de Longueuil et ses arrondissements.

Des spécialistes partageront leurs connaissances sur les fonctions et aspects culturels du feu, les effets sur la santé et la qualité de l'air, la sécurité incendie et les bonnes pratiques, les approches prises par les villes de Montréal et de Québec, etc.

Quand : Le 24 janvier 2023, de 13h à 16h30

Où : Golf du Parcours du cerf (2500 Fernand-Lafontaine, Longueuil)

L'événement sera disponible en ligne sur https://oppl.quebec/feuxetfoyers

Vous devez être inscrits à l'événement pour pouvoir poser vos questions.

Toute l'information sur la démarche sera disponible sur le site web de l'Office de participation publique de Longueuil au https://oppl.quebec.

Pour toute question, la population est invitée à contacter l'Office aux coordonnées suivantes : [email protected] ou 450 463-7203.

Profil de l'Office de participation publique de Longueuil

L'Office de participation publique de Longueuil est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de concevoir et de mettre en oeuvre des démarches de participation publique sur une variété de sujets d'intérêt pour la population de Longueuil.

SOURCE Office de participation publique de Longueuil

