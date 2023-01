Conceal noue un partenariat avec Thousand Guards pour pénétrer les marchés des MSSP





Conceal, le leader de la protection contre les attaques en ligne, a annoncé ce jour son expansion sur les marchés des MSSP d'Espagne, de France, d'Italie et du Portugal via un partenariat stratégique conclu avec Thousand Guards, un cabinet de conseil d'Europe du Sud dont la mission consiste à identifier les solutions de cybersécurité innovantes qui combattent les menaces émergentes, et à les rendre accessibles aux clients. Ceci permet à ces solutions de se faire connaître et de faire leurs preuves, et facilite leur acquisition.

« Les services proposés par Thousand Guards sont destinés aux responsables de la sécurité informatique et aux services de cybersécurité des entreprises qui ont besoin de trouver des solutions aux problèmes actuels et futurs », a déclaré Juanjo Martinez, fondateur et VP des ventes chez Thousand Guards. « Avec Conceal, nous entrevoyons une opportunité très intéressante pour que des prestataires de services et des millions de terminaux en Europe fournissent une solution abordable et rentable au problème des attaques en ligne. ConcealBrowse est un moyen très efficace d'isoler les malwares des appareils et des réseaux organisationnels tout en préservant l'expérience utilisateur globale. »

« Thousand Guards est un cabinet de conseil qui a la confiance de responsables de la sécurité informatique partout en Europe du Sud », a affirmé Gordon Lawson, PDG de Conceal. « Nous sommes impatients d'étendre notre présence dans cette région en collaborant avec Thousand Guards pour proposer une protection avancée contre les menaces passant par les navigateurs et les ransomwares via des MSSP possédant une vaste clientèle et capables d'intégrer ConcealBrowse à leur offre de services. »

ConcealBrowse utilise un moteur intelligent qui travaille à la vitesse machine avec une latence proche de zéro pour pré-traiter et analyser le code de façon dynamique et transparente et placer le code suspect, inconnu ou risqué dans un environnement cloud isolé.

Pour la communauté des MSSP, ConcealBrowse offre une opportunité unique de proposer des solutions innovantes contre les menaces émergentes de sécurité liées aux navigateurs. ConcealBrowse est une solution clef en main simple qui peut facilement être ajoutée aux packages de sécurité existants. Elle ne nécessite qu'une configuration minimale et fournit des données de télémétrie avancée pouvant être intégrées aux outils de SIEM et d'analyse courants.

À propos de Conceal

Conceal permet aux organisations de protéger les utilisateurs contre les malwares et les ransomwares les plus avancés. La plateforme Conceal utilise une technologie d'isolation confiance zéro afin de protéger contre les cybermenaces sophistiquées. Conceal est utilisé par des organisations de toutes tailles basées dans le monde entier afin que leurs utilisateurs et leurs opérations informatiques restent sécurisés, anonymes et protégés contre les attaques. Pour de plus amples informations, visitez le site https://conceal.io/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 janvier 2023 à 15:00 et diffusé par :