« Le 13e Salon du Livre de la Fête du Printemps » organisé pendant le Nouvel An chinois





PÉKIN, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Avec l'arrivée du Nouvel An chinois 2023, le 13e Salon du Livre de la Fête du Printemps organisé par CHINA NATIONAL PUBLISHTIONS IMPORT&EXPORT(GROUP) CO.,LTD. a déjà été lancé dans 25 pays et régions, notamment aux États-Unis, au Canada, en France, à Singapour, en Malaisie, au Népal, etc. L'événement permet aux lecteurs chinois et étrangers de découvrir les nouveautés littéraires chinoises dans un large éventail de catégories.

Plus de 36 maisons d'édition nationales de renom participent au salon, notamment People's Publishing House, Central Party Literature Press, Foreign Languages Press, China Science and Technology Press, Peking University Press, etc., élargissant considérablement le type de contenu disponible et la diversité des ouvrages.

Ces dernières années, les publications sur le thème chinois ont attiré l'attention. Alors que la thématique de la « mondialisation » ne cesser d'émerger, les livres portant sur le développement de la Chine contemporaine en particulier, et ceux qui racontent des histoires chinoises ont attiré une attention croissante de la part des lecteurs étrangers et des lecteurs chinois à l'étranger. Avec la popularité grandissante de la langue chinoise à l'échelle mondiale, les manuels de langue ont été bien accueillis par les librairies en langue chinoise de l'ensemble des pays participants, pour le confort des étudiants étrangers de la langue chinoise et des enfants chinois à l'étranger.

En outre, le salon de cette année propose également des activités culturelles traditionnelles chinoises telles que la fabrication de raviolis chinois, les cartes à jouer de l'Opéra de Pékin, le jeu du TouHu, etc., afin d'enrichir la diversité des activités et de créer une ambiance joyeuse à l'occasion du Nouvel An chinois. La CNPIEC fait également don de produits culturels et créatifs aux librairies chinoises étrangères participantes, comme de calendriers, de couplets festifs, de caractères Fu (de bon augure), de noeuds chinois, etc. pour attirer davantage de lecteurs étrangers. Ces produits culturels et créatifs ont également été bien accueillis par les librairies chinoises à l'étranger.

Librairies participantes aux États-Unis, au Canada et au Népal :

XINHUA BOOK STORE

101-10190 152A Street Surrey, BC

V3R 1J SURREY

Canada

XIN HUA BOOKSTORE INC

7373A Convoy CT. San Diego

CA92111 USA

NIMING BOOKS INC

12417.Elliott Ave, El Monte.

Los Angeles,CA91732.

U.S.A. (US948)

Tél. : (213)-249-2671

Enlighten Enterprise

1015 S. Nogales St., Ste # 133

Rowland Heights, CA 91748

Tél. : 626-913-2481

CHINA BOOKSTORE

Bouddha, Kathmandu,

Metropolitan City, Ward-6.

Kathmandu District. Nepal

Tél. : (0977)9808226000

BhrikutiPustak

New Plaza, Kathmandu. Nepal

Tél. : (0977)9818746259

Mandala

Pokhara, Kathmandu. Nepal

Tél. : (0977)9885632149

Si vous êtes une librairie chinoise et que vous souhaitez participer à l'exposition ou si vous êtes un lecteur qui cherche à acheter des livres en chinois, veuillez contacter :

[email protected]

Communiqué envoyé le 11 janvier 2023 à 14:39 et diffusé par :