Les clients de TransLink peuvent maintenant payer leurs titres de transport au moyen de Débit Interac(MD)

NEW WESTMINSTER, BC, le 11 janv. 2023 /CNW/ - Les clients de TransLink peuvent désormais payer leurs déplacements dans les transports en commun au moyen de leur carte Débit InteracMD dans chaque autobus et à chaque portillon d'accès du Grand Vancouver. Ainsi, TransLink devient la première société de transport en commun au Canada à intégrer dans l'ensemble de son réseau le paiement sans contact Débit InteracMD.

Dans le cadre du plan d'action en matière d'expérience client de TransLink (en anglais seulement), TransLink, Interac, Moneris et Cubic Transportation Systems ont mis à niveau plus de 5 000 lecteurs Compass dans l'ensemble du réseau de TransLink afin de faciliter le paiement dans les transports en commun.

Les clients peuvent donc emprunter les transports en commun en utilisant une carte Débit InteracMD, qu'elle soit physique ou enregistrée dans le portefeuille numérique de leur téléphone intelligent. Cette solution permet aux usagers de payer plus facilement leurs déplacements sans devoir s'arrêter à un distributeur automatique Compass et sans avoir à acheter au préalable une carte Compass.

Les paiements par Débit InteracMD s'ajoutent à la gamme de solutions de paiement dont disposent les clients de TransLink. Ces derniers peuvent également payer avec des cartes de crédit sans contact, des portefeuilles numériques, des cartes Compass, des bracelets Compass et des cartes miniatures Compass.

Un récent sondage mené pour Interac à l'échelle du Canada a révélé qu'un nombre croissant de Britanno-Colombiens veulent profiter de solutions de paiement sans contact plus pratiques dans les transports en commun.

66 % des répondants considèrent la carte de débit comme un moyen pratique de payer dans les transports en commun.

64 % ont affirmé que le paiement sans contact permettrait de gagner du temps.

56 % ont dit qu'ils paieraient leurs déplacements par carte de débit ou de crédit s'ils en avaient la possibilité.

69 % estiment qu'il serait plus facile pour les touristes de payer leurs déplacements au moyen d'une carte bancaire plutôt que de billets, de jetons ou de laissez-passer.

TransLink rappelle aux clients de présenter leur carte de débit ou leur téléphone intelligent lorsqu'ils paient leur passage dans le transport en commun, et non leur portefeuille, afin d'éviter que le lecteur ne confonde leurs différentes cartes.

Citations :

Kevin Quinn, chef de la direction, TransLink

« Nous sommes déterminés à faire en sorte que le transport en commun soit plus pratique pour les usagers, et cette amélioration profitera particulièrement à ceux qui n'ont peut-être pas facilement accès à une carte de crédit. Nous avons été la première société de transport en commun au pays à mettre en oeuvre les paiements par carte de crédit sans contact, et nous sommes fiers d'être aussi la première au Canada à mettre en place le paiement sans contact Débit InteracMD à l'échelle de notre réseau. »

William Keliehor, chef des activités commerciales, Interac Corp.

« Lorsque les sociétés de transport en commun ajoutent Débit InteracMD à leurs systèmes, elles offrent aux usagers une forme de paiement que près de 30 millions de Canadiens utilisent déjà pour faire leurs achats quotidiens. La fonction « Taper pour payer » offre aux usagers un moyen pratique de payer leurs passages au moyen de leur carte Débit InteracMD sans devoir acheter un titre de transport en commun. Selon les données de notre récent sondage, 85 % des Britanno-Colombiens sont d'avis qu'il devrait être aussi facile de payer son passage dans les transports en commun que d'acheter un café. L'annonce d'aujourd'hui contribue à concrétiser cette idée. »

Matt Newsome, premier vice-président et directeur général, Cubic Transportation Systems

« L'ajout de Débit InteracMD à la liste des modes de paiement acceptés est un grand pas en avant dans l'univers des opérations sans contact. Un ensemble diversifié de solutions de paiement permet aux usagers du transport en commun du Grand Vancouver de payer leurs déplacements de la façon qui répond le mieux à leurs besoins et d'ainsi voyager sans tracas. »

Patrick Diab, chef des produits et des partenariats, Moneris

« Moneris est fière de collaborer avec des sociétés de transport locales comme TransLink pour améliorer l'expérience globale des usagers. En simplifiant et en rendant plus accessible le processus de paiement des titres de transport, la solution de paiement ouvert pour le transport en commun de Moneris permet aux usagers de la Colombie-Britannique et aux visiteurs d'autres provinces d'éviter les goulots d'étranglement au moment de la perception des frais et de profiter d'une circulation plus fluide. »

