EVE Energy obtient la certification automobile ASPICE CL2 pour son système de gestion de batteries

HUIZHOU, Chine, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy Co., Ltd. (« EVE » ; SHE 300014), l'une des principales sociétés de technologie de batteries au monde, a récemment reçu la certification ASPICE CL2 de la Fédération allemande de l'industrie automobile (« VDA »), indiquant que les systèmes de gestion de batteries (« BMS ») de la société ont atteint une norme internationale de pointe.

L'ASPICE (Automotive Software Process Improvement and Capability Determination) est devenu le cadre de référence pour évaluer les capacités de R&D des équipes de développement de logiciels dans l'industrie automobile. Développé dans le respect des normes ISO/IEC, ASPICE examine les niveaux de compétence des candidats à travers plusieurs indicateurs.

Au cours de la période allant du 31 octobre au 4 novembre 2022, la VDA a évalué 18 processus liés au projet SJ01 BMS d'EVE Energy, qui ont tous atteint la norme de certification de niveau 2. En outre, plusieurs produits BMS d'EVE Energy ont maintenant été certifiés pour la norme ISO26262 Automotive Safety Integrity Level (ASIL) D, ainsi que pour les certifications CCS, Thiel et GBT34131.

« En tant que technologie de base dans l'application des batteries lithium-ion, les produits BMS d'EVE Energy sont entrés dans la phase de développement et d'application du système d'exploitation de la batterie », a déclaré le Dr Wan Liping, vice-président de l'Institut de recherche sur les systèmes de batterie, EVE Energy Co., Ltd. Avec une équipe mondiale de R&D sur les systèmes de gestion des batteries de plus de 200 personnes, EVE Energy a mis en place une capacité de R&D de base couvrant le développement, l'expérience des produits et l'expérience des applications en se basant sur la sécurité fonctionnelle, la sécurité des informations et les normes ASPICE.

À ce jour, l'équipe de R&D a développé des produits xHEV (12 V, 48 V, 400 V) et des produits et services BMS pour la plateforme EBS1500, qui sont couramment utilisés dans les voitures particulières, les véhicules commerciaux, le stockage d'énergie et les navires. Les produits ont également obtenu les certifications ISO270001, ISO26262 et d'autres certifications connexes.

Toutes les plateformes sont développées sur la base d'un processus ePDP unifié (conforme aux exigences d'ASPICE niveau 2 et 26262 pour la sécurité fonctionnelle) avec le logiciel de base Autosar 4.4 et une plateforme d'application MBD pour atteindre la norme ASIL C, en fonction de la fonctionnalité, des niveaux de sécurité, de la crédibilité et de la fiabilité du produit.

EVE Energy fournit aux équipementiers une solution de pile complète pour réduire la complexité de la conception totale des véhicules, en raccourcissant le cycle de développement, notamment :

- Le produit de la plateforme 12 V d'EVE Energy, EBP 12, intègre des commutateurs électroniques et des fonctions de protection intelligentes pour assurer la fiabilité du contrôle des informations de la batterie et la sécurité pendant l'utilisation, tout en prenant en charge l'OTA à distance. Il a été utilisé par les clients du groupe BMW et de Daimler, tandis que les principaux équipementiers nationaux développent des produits utilisant ce système.

- Le produit de la plateforme 48 V d'EVE Energy, EBP 48, se concentre davantage sur le développement de la sécurité des informations, en utilisant le 12 V comme base pour améliorer la fiabilité de la communication des produits. Un projet de démarrage-arrêt coordonné avec Jaguar Land Rover et BMW Group, ainsi qu'avec d'autres marques automobiles, est au stade de développement d'échantillon C.

- Le produit EVE Energy compatible EV/PHEV/HEV, tel que l'EPB 400, qui tire parti de sa compacité, de son faible coût et de sa grande fiabilité, ainsi que de ses avantages distribués, polyvalents et configurables, principalement adaptés aux modèles HEV/PHEV.

- Le produit 800 V d'EVE Energy, dont l'EPB 800, est compatible avec les voitures particulières et les véhicules commerciaux. La connexion en guirlande, à partir de la carte, augmente la fiabilité et prolonge efficacement la durée de vie des batteries.

Pour en savoir plus sur le système BMS et la solution de pile complète d'EVE Energy, veuillez consulter le site EVE Energy .

À propos d'EVE Energy

Fondée en 2001 et cotée à Shenzhen en 2009, EVE Energy est devenue un acteur mondial sur le marché, fournissant des technologies de base et des solutions complètes pour les piles électriques et grand public, en particulier dans l'Internet des objets et l'Internet de l'énergie. Actuellement, EVE a mis en place un institut de recherche avec 60 docteurs et plus de 3 100 ingénieurs en R&D interdisciplinaires dans les domaines des matériaux, de l'électrochimie, de la conception de structures et de la conception de circuits électroniques. En outre, EVE a établi une coopération étendue avec l'Université de Wuhan, l'israélien StoreDot et d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche sur les nouveaux matériaux et les technologies de pré-recherche. La service R&D a donné lieu à plus de 5 870 brevets nationaux, dont quatre ont reçu le « China Patent Excellence Award » décerné par le State Intellectual Property Office.

