Les ministres des mines de plus de 60 pays participent à la table ronde ministérielle du Future Minerals Forum





La plus grande réunion de ce type jamais organisée salue le rôle de la Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite

RIYAD, Arabie Saoudite, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Plus de 60 ministres et délégations gouvernementales responsables des stratégies de leurs pays en matière de minéraux et de métaux ont participé à la deuxième table ronde ministérielle organisée par le ministère de l'Industrie et des Ressources minérales d'Arabie Saoudite, dans le cadre de la plus grande réunion de ce type jamais organisée. La table ronde, qui s'est tenue aujourd'hui à Riyad, sera suivie du Future Minerals Forum (FMF) 2023, qui se déroulera les 11 et 12 janvier prochains. Le FMF est organisé sous les auspices du gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz.

21 organisations internationales ont également participé à la table ronde, dont la Banque mondiale, les Nations unies, l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel et l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, une ONG de 400 membres qui se consacre à la conservation de la nature et à l'utilisation durable des ressources naturelles.

Son Excellence Bandar Ibrahim Al-Khorayef, ministre saoudien de l'industrie et des ressources minérales, a ouvert la réunion par un discours dans lequel il a souhaité la bienvenue aux participants et souligné que la réunion reflétait le rôle vital que joue l'exploitation minière dans notre transition vers un avenir durable et un développement économique équitable. Il a déclaré que l'accent était mis sur la super-région qui s'étend de l'Afrique à l'Asie centrale : « Je pense que l'on peut dire sans risque que les intérêts miniers du monde entier suivent ce dont nous discutons. »

Son Excellence Al-Khorayef a ajouté : « Lorsque nous avons convoqué la première table ronde ministérielle il y a un an, nous avions l'intention d'accroître la sensibilisation au potentiel de développement économique axé sur les minéraux dans notre région. Nous voulions placer ce vaste coeur minéral sur la scène mondiale de la transition nette zéro. Pour notre deuxième événement, l'intérêt n'a fait qu'augmenter. Cela montre notre engagement commun en faveur de la transition nette zéro et d'un avenir économe en ressources, résilient et responsable. Cela démontre également le défi que ce changement pose à notre génération. »

Plusieurs ministres participeront aux sessions de la conférence, notamment S.A.R. le prince Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, ministre de l'énergie, S.E. le ministre saoudien de l'investissement Khalid Al-Falih, S.E. le ministre saoudien de l'industrie et des ressources minérales, Bandar Ibrahim Al-Khorayef, et S.E. le vice-ministre des mines Khalid Al-Mudaifer.

Parmi les orateurs confirmés figurent des leaders de l'industrie de l'énergie, des minéraux et des métaux ainsi que des experts de groupes de réflexion, notamment : Mike Henry, PDG de BHP ; Andrew Liveris, président de Lucid Motors ; Roy Harvey, président et PDG d'Alcoa ; Gerd Muller, directeur général de l'ONUDI ; et Robert Wilt, PDG de Ma'aden.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1980978/FMF_Largest_Meeting.jpg

