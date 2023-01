HOYA Vision Care Canada investit près de 10 millions de dollars dans un nouvel équipement de laboratoire à la fine pointe de la technologie





Les investissements dans l'équipement de fabrication et de production augmenteront la qualité des lentilles et réduiront les délais de livraison

MISSISSAUGA, Ontario, 11 janvier 2023 /CNW/ - Hoya Vision Care, chef de file de la technologie des lentilles ophtalmiques, a annoncé un investissement de plusieurs millions de dollars dans son réseau de laboratoires de fabrication afin d'étendre ses capacités de production locale et de soutenir les professionnels de la vue partout au Canada. L'investissement s'élève à près de 10 millions de dollars et sera axé sur la croissance du réseau national de laboratoires.

HOYA Canada est le premier laboratoire d'optique en Amérique du Nord à avoir installé le SCHNEIDER Modulo Center ONE, un générateur de surfaçage hautement sophistiqué et intelligemment interconnecté pour améliorer l'efficacité de la production. De plus, HOYA utilise le générateur de surfaçage HSC Modulo XTS, le LCU Modulo ONE qui offre une automatisation supplémentaire ainsi que des appareils de traitement antireflet. En plus des améliorations apportées au laboratoire de Mississauga, les centres régionaux recevront du nouvel équipement pour améliorer l'efficacité de la production de HOYA dans l'ensemble du pays.

« Nous nous engageons à soutenir le succès de nos clients en offrant des lentilles exceptionnelles, des revêtements, un service exceptionnel et des tarifs compétitifs », a déclaré Steven Haifawi, président de HOYA Vision Canada. « Cela comprend l'investissement dans les nouvelles technologies et nos employés, ainsi que l'augmentation de nos heures de production 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec ces mises à niveau, nous sommes convaincus que nous pouvons offrir les meilleurs produits et services disponibles sur le marché.

L'engagement de HOYA envers l'innovation et l'amélioration continue s'aligne sur le positionnement de sa marque, « Pour les visionnaires ». Des investissements dans des équipements de pointe aideront l'entreprise à maintenir ses normes de qualité élevées et à rester à la fine pointe de la technologie des lentilles ophtalmiques.

Pour en savoir plus, visitez HOYA Canada en ligne (anglais et français).

À propos de HOYA Vision Care

Depuis plus de 60 ans, HOYA Vision Care est un leader mondial dans le secteur des lentilles de lunettes. Avec une présence dans plus de 50 pays, HOYA Vision Care possède une expertise éprouvée dans la conception de lentilles et la technologie de surfaçage FreeForm, combinée à une position de leader dans les revêtements AR haute performance et de qualité. La société emploie 16 000 personnes dans le monde, avec des installations de production de masse en Asie et en Europe et plus de 40 laboratoires de production locaux dans le monde. Pour en savoir plus, visitez www.hoyavision.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1981101/CA_TechInvestments_Image_with_FR_Header_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1513042/HOYA_Logo.jpg

SOURCE HOYA Vision Care

Communiqué envoyé le 11 janvier 2023 à 13:14 et diffusé par :