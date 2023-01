Xpansiv achève l'acquisition d'Evolution Markets et conclut une levée de fonds avec les nouveaux investisseurs Bank of America et Goldman Sachs





Xpansiv, premier fournisseur d'infrastructure pour les marchés de l'environnement, a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'acquisition d'Evolution Markets Inc., un important fournisseur de services de transaction et de conseil sur les marchés mondiaux du carbone, des énergies renouvelables et de la transition énergétique. L'association des deux entreprises permettra à Xpansiv d'élargir son offre de services et ses capacités de développement de produits afin de dynamiser la transition énergétique. Cette acquisition renforcera également le service client d'Evolution Markets grâce à son intégration à l'infrastructure technologique, aux marchés et aux plateformes de données de Xpansiv.

« Evolution Markets et Xpansiv sont deux leaders du marché qui partagent une vision commune : ouvrir la voie à une transition énergétique réussie en utilisant la puissance des marchés mondiaux », a déclaré Evan Ard, CEO d'Evolution Markets. « Étant donné que nos clients gèrent les risques sur les marchés mondiaux de l'énergie et de l'environnement, nous sommes impatients d'optimiser les capacités des deux entreprises pour améliorer les résultats globaux du service client ».

En outre, Xpansiv a annoncé la clôture d'une levée de fonds de 125 millions de dollars destinée à alimenter la croissance continue des offres de services Xpansiv et des plateformes technologiques de l'entreprise. Cette levée de fonds est reliée à la récente levée de fonds de 400 millions de dollars dirigée par Blackstone Energy Partners et clôturée en août 2022. Les nouveaux investisseurs stratégiques Bank of America et Goldman Sachs sont des parties prenantes de cette levée de fonds.

« Le développement durable s'inscrit dans le cadre des discussions dans les salles de conseil et avec les investisseurs. Une solide technologie, des données fiables et des marchés au comptant accessibles sont des éléments essentiels pour promouvoir la liquidité et le développement à grande échelle d'échange volontaire du carbone et des matières premières environnementales. Bank of America soutient l'innovation sur ces marchés en pleine évolution », a déclaré Jim DeMare, président des marchés mondiaux chez Bank of America.

« Le développement d'une infrastructure solide et transparente pour les marchés environnementaux joue un rôle fondamental dans le processus de la transition énergétique et d'une décarbonation plus large », a déclaré Patrick Street, responsable des Global Markets Net Zero Solutions de Goldman Sachs. « Nous soutenons les efforts de Xpansiv pour développer une infrastructure de marché et des services de conseil en commerce afin de proposer des solutions environnementales transparentes aux entreprises du monde entier ».

« Evolution Markets amène une équipe de professionnels de classe mondiale qui possède le même niveau d'attention et d'engagement envers la transition énergétique et la réussite client que celui que nous défendons chaque jour. Nous sommes très heureux de travailler avec cette équipe et avec nos clients pour façonner l'avenir des marchés environnementaux », a déclaré John Melby, CEO de Xpansiv. « Notre stratégie d'acquisition disciplinée est possible grâce au soutien d'investisseurs stratégiques de premier plan, qui partagent nos convictions sur le rôle important des marchés environnementaux dans la lutte contre la crise climatique ».

La clientèle mondiale d'Evolution Markets compte plus de 2 000 clients, dont un grand nombre des plus grandes entreprises énergétiques, d'entreprises, de services publics et d'institutions financières du monde. Cette clientèle aura accès à des services de marché intégrés, notamment des services d'intermédiaires de marché, des services de conseil net zéro, des transactions structurées et gérées, l'accès à des plateformes de négociation et de gestion de portefeuille. Evolution Markets est une filiale à part entière de Xpansiv.

Toutes les approbations réglementaires ont été obtenues avant la clôture de la transaction. L'acquisition d'Evolution Markets fait suite à celle d'APX, principal fournisseur d'infrastructures de registres sur les marchés de l'environnement, de l'énergie et de l'électricité en août 2022.

Venable LLP a agi en tant que conseiller juridique de Xpansiv pour cette acquisition. Dans cette transaction, Evolution Markets a bénéficié du conseil de JMP Securities, une société de Citizens , qui a agi comme unique conseiller financier, et Stroock & Stroock & Lavan LLP qui a agi en tant que conseiller juridique.

Perella Weinberg Partners LP a agi en tant que conseiller financier, et Morrison & Foerster LLP et Clifford Chance LLP ont été les conseillers juridiques de Xpansiv pour la levée de fonds.

Note aux rédactions - Outre Blackstone Energy Partners, les investisseurs actuels de Xpansiv comprennent BP Ventures, S&P Global Ventures, Aware Super, Atlas Merchant Capital, Vitruvian Partners et d'autres investisseurs leaders mondiaux.

# # #

À propos de Xpansiv

Xpansiv fournit l'infrastructure de marché permettant de faire évoluer rapidement la transition énergétique dans le monde. Les principales unités commerciales de l'entreprise sont les suivantes : CBL, la plus grande bourse au comptant pour les produits environnementaux, notamment les crédits carbone et les certificats d'énergie renouvelable ; SRECTrade, l'une des plus grandes sociétés de transaction et de gestion sur le marché de l'énergie solaire renouvelable, APX, le principal fournisseur d'infrastructures de registre pour les marchés de l'énergie, de l'électricité et de l'environnement, et H2OX, une bourse au comptant leader pour les allocations d'eau en Australie. Xpansiv fournit également des données historiques et de clôture de marché et exploite le principal système de gestion de portefeuille multi-actifs pour les matières premières environnementales. Xpansiv.com

À propos d'Evolution Markets

Evolution Markets Inc. fournit des services financiers stratégiques ainsi que des services transactionnels et consultatifs de premier plan aux participants des marchés mondiaux de l'environnement et de l'énergie. Créée en 2000, l'entreprise est devenue le leader des marchés verts, en mettant à profit son expérience et ses connaissances incomparables au service des participants aux marchés mondiaux du carbone, des émissions, des énergies renouvelables, de l'électricité, du gaz naturel, du pétrole, du combustible nucléaire et des biocarburants. Les services de marché supplémentaires comprennent le conseil en matière de « net zéro », les transactions structurées, ainsi que les données et les analyses. Basée à White Plains, dans l'état de New York, Evolution Markets est au service de ses clients sur six continents depuis ses bureaux de New York, Houston, Londres et Nice. www.evomarkets.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 janvier 2023 à 12:55 et diffusé par :