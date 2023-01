Une délégation saoudite de haut niveau participe à la réunion annuelle du Forum économique mondial 2023





Une délégation de haut niveau du Royaume d'Arabie saoudite est prévue de participer à la réunion annuelle du Forum économique mondial 2023 à Davos en Suisse, pour renforcer la coopération internationale et concevoir des solutions communes aux problèmes géopolitiques, sociaux, économiques et aux défis du développement humain.

La session de Davos de cette année se déroulera du 16 au 20 janvier sous le thème de la « Coopération dans un monde fragmenté ».

Reflétant l'approche équilibrée du Royaume en matière de rapprochement géopolitique entre toutes les nations et régions, pour réduire les risques à court terme en menant une réforme multilatérale, la délégation Saoudite, dirigée par Son Altesse le Prince Faysal ben Farhan Al Saoud, ministre des Affaires étrangères, comprend :

Son Altesse Royale la Princesse Rima bent Bandar Al Saoud, ambassadrice du Serviteur des Deux Saintes Mosquées aux États-Unis d'Amérique

Son Excellence Adel ben Ahmed Al-Jubeir, ministre d'État aux Affaires étrangères et envoyé spécial aux affaires climatiques

Son Excellence Khaled ben Abdelaziz Al-Falih, ministre de l'Investissement

Son Excellence Mohammed ben Abdullah Al Jadaan, ministre des Finances

Son Excellence Abdullah ben Amer Alswaha, Ministre des communications et des technologies de l'information

Son Excellence Bandar ben Ibrahim Alkhorayef, ministre de l'Industrie et des Ressources minérales

Son Excellence Faysal ben Fadhil Alibrahim, Ministre de l'économie et de la planification

Son Excellence Fahd ben Abdelmohsen Al-Rashid, PDG de la Commission royale pour la ville de Riyad

Lors de sa participatio, la délégation présentera les progrès réalisés dans le cadre de Saudi Vision 2030, depuis le lancement du programme de transformation en 2016 par Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salman, prince héritier, Premier ministre et Président du Conseil des affaires économiques et du développement, visant à une économie dynamique, diversifiée et ouverte au monde.

La délégation soulignera la nécessité d'investir dans des solutions transformatrices, de renforcer la résilience et la connectivité des chaînes commerciales et d'approvisionnement essentielles, et de montrer l'importance d'une sécurité énergétique inclusive pour tous.

L'Arabie saoudite devenant l'économie du G20 à la croissance la plus rapide en 2022 avec une croissance du PIB de 8,5 %, la délégation du Royaume discutera de la manière dont le pays a relevé les défis posés par la pandémie et partagera des informations sur les solutions qui ont permis de maintenir une performance solide face aux pressions mondiales croissantes.

À propos de la délégation Saoudite au Forum économique mondial 2023 :

La participation de l'Arabie saoudite à la réunion annuelle du Forum économique mondial 2023 souligne l'engagement du Royaume à mener des dialogues significatifs avec d'autres nations pour concevoir des solutions à certains des défis les plus urgents du monde. En reconnaissant le rôle crucial de la coopération internationale pour assurer la stabilité mondiale, l'Arabie saoudite intensifie ses efforts sur la scène mondiale pour servir de pont de stabilité à court terme et de transformation à long terme.

*Source: AETOSWire

