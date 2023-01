Augmentation de la productivité - Investissements de 12 M$ pour appuyer la croissance de l'entreprise Soucy Techno





SHERBROOKE, QC , le 11 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi qu'Investissement Québec accordent des aides financières totalisant 12 millions de dollars à Soucy Techno inc. Ces appuis lui permettront d'acquérir de nouveaux équipements spécialisés, dont une nouvelle chaîne de mélange de caoutchouc, d'agrandir le bâtiment existant et d'augmenter la capacité de la salle électrique.

La députée de Compton?Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, au nom de la députée de Brome?-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Pascale St-Onge, ainsi que le député de Richmond, M. André Bachand, au nom du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'objectif de ce projet d'investissement, évalué à plus de 15 millions de dollars, est de permettre à l'entreprise, spécialisée dans le développement de mélanges de caoutchouc servant essentiellement à la fabrication de chenilles, de boyaux, de joints d'étanchéité, de recouvrement de tuyaux et de pièces anti-usure, d'augmenter sa capacité de production afin de répondre à la demande, notamment dans le secteur agricole.

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Canada accorde une contribution remboursable de 2 millions de dollars consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Pour sa part, le gouvernement du Québec accorde un prêt de 5 millions de dollars issu du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire. Un prêt d'un montant équivalent est également attribué à même les fonds propres d'Investissement Québec dans le cadre de l'initiative Productivité innovation.

Citations :

« Grâce au soutien de DEC, Soucy poursuivra sa croissance! En plus d'agrandir son bâtiment, ce leader en fabrication de matières premières s'équipera d'une nouvelle ligne de production de caoutchouc qui lui permettra d'accroître sa part de marché, notamment dans le secteur de l'agriculture. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton??Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Notre gouvernement a pris des mesures concrètes pour aider les entreprises qui misent sur l'automatisation pour assurer leur croissance et leur compétitivité. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à Soucy Techno, dont l'innovation et le succès font rayonner la région des Cantons-de-l'Est. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PE québécoises et canadiennes. En aidant les entreprises à s'outiller adéquatement, nous contribuons tous ensemble à bâtir une économie plus forte, résiliente et durable. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome?-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le gouvernement du Québec est présent pour soutenir les entreprises qui souhaitent moderniser leurs installations et augmenter leur productivité. Grâce à cet investissement, Soucy Techno renforcera sa place sur le marché et répondra encore mieux aux demandes de sa clientèle en croissance. Je salue l'esprit d'innovation de ce fleuron, dont le succès rejaillit sur notre région et tout le Québec. »

André Bachand, député de Richmond

« Dans le contexte économique actuel, l'innovation et l'automatisation des procédés représentent des incontournables pour nos entreprises. Soucy Techno l'a bien compris et prend les moyens nécessaires pour demeurer un chef de file dans son domaine! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Au moyen de l'initiative Productivité innovation, nos experts basés en Estrie soutiennent les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise de la région qui choisissent de miser sur l'accroissement de leur capacité de production pour assurer leur croissance et leur compétitivité. Investissement Québec est fier de soutenir Soucy Techno dans ce projet, qui leur permettra d'accroitre leur productivité. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Cet investissement majeur vient soutenir l'élaboration d'un maillon essentiel de notre chaîne d'approvisionnement en vue de la prochaine phase de croissance des entreprises Soucy. Il permettra à Soucy Techno d'augmenter sa capacité de production de caoutchouc de 50 % tout en incorporant des technologies de pointe en automatisation pour réaliser des gains de productivité. Ce volume supplémentaire de production permettra de répondre à la demande toujours croissante pour nos systèmes chenillés et chenilles de caoutchouc dans les secteurs agricole et industriel. Nous croyons fermement que ce type d'investissement stratégique nous permet de faire grandir nos entreprises ici-même au Québec et de demeurer très compétitifs dans nos marchés. »

Jasmin Villeneuve, chef de l'exploitation, Soucy

Faits saillants :

Fondée en 1983, Soucy Techno inc. (STI) est une entreprise située à Sherbrooke qui se spécialise dans le développement et la préparation de mélanges de caoutchouc et de concentrés de couleur à base de polyéthylène servant à la fabrication de chenilles, de boyaux, de joints d'étanchéité, de recouvrement de tuyaux et de pièces anti-usure.

DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des petites et moyennes entreprises (PME).

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, le programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, appuie les projets d'investissement réalisés au Québec.

L'initiative Productivité innovation d'Investissement Québec vise à propulser la compétitivité et à accélérer la croissance des entreprises québécoises.

DEC sur les réseaux sociaux :

Twitter : https://twitter.com/DevEconCan

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dec-ced

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCuGx3HuidfI7gTHobNrctJA

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 11 janvier 2023 à 11:00 et diffusé par :