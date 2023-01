Rappel : Les assemblées annuelles des actionnaires 2022 de Cogeco inc. et Cogeco Communications inc. et la date de divulgation des résultats financiers du premier trimestre 2023 ainsi que la conférence téléphonique





MONTRÉAL, le 11 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) tiendront leurs assemblées annuelles des actionnaires le vendredi 13 janvier 2023 à 11 h 30 (heure de l'Est) au Centre Mont-Royal à Montréal (2200, rue Mansfield). Par la même occasion, les deux sociétés divulgueront les résultats du premier trimestre de l'exercice 2023, terminé le 30 novembre 2022. Une retransmission Internet des assemblées annuelles des actionnaires sera disponible en direct sur les sites Internet de Cogeco et de Cogeco Communications . Vous serez en mesure de vous connecter aux assemblées virtuelles ici , à compter de 10 h 30 le 13 janvier 2023. Notez que les assemblées ne sont pas accessibles via le navigateur Web Internet Explorer.

Préalablement, les compagnies tiendront leur appel conférence trimestriel destiné aux analystes financiers le vendredi 13 janvier 2023 à 9 h 30 (heure de l'Est) afin de discuter des résultats financiers et opérationnels. La conférence téléphonique sera disponible en direct sur le site Internet de Cogeco . Les membres de la communauté financière pourront accéder à la conférence téléphonique et soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement.

Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, 5 à 10 minutes avant le début de la conférence, le :

Toronto - Local : 1 416 764-8646

Amérique du Nord - Sans frais : 1 888 396-8049

