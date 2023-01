Divilo choisit la solution IA de ThetaRay pour suivre les paiements relatifs à la criminalité financière à l'échelle mondiale





Divilo, une fintech basée en Espagne offrant des services financiers B2B, et ThetaRay, un important fournisseur d'une technologie de surveillance des transactions basée sur l'IA, ont annoncé aujourd'hui qu'ils collaboreront en vue de protéger les services en pleine expansion de Divilo par rapport au blanchiment d'argent, aux violations des sanctions et à d'autres crimes financiers.

En vertu de cet accord, ThetaRay fournira à Divilo sa solution SONAR, une plateforme de criblage des listes de sanctions et de suivi des transactions de blanchiment d'argent de type logiciel-service (SaaS), pour les paiements nationaux et transfrontaliers. Divilo fournit des services financiers 100 % numériques aux PME et aux travailleurs indépendants.

Le système SONAR perfectionné de ThetaRay est capable de détecter les premiers signes d'une activité de blanchiment d'argent sophistiquée, permettant à Divilo de proposer un service de paiement fiable et de confiance à mesure que l'entreprise se développe à l'international.

« Alors que les consommateurs continuent d'adopter les paiements numériques et de réduire leurs transactions en espèces, Divilo a pour mission de transformer le paiement et le recouvrement en procurant davantage de flexibilité, une meilleure expérience utilisateur, des mesures de sécurité renforcées, de la transparence et de la simplicité », a déclaré Juan Guruceta, fondateur et PDG de Divilo. « En utilisation la solution de lutte contre le blanchiment d'argent de ThetaRay, nous serons en mesure de développer notre réseau de relations et d'accroître l'activité à l'international avec l'assurance que la détection IA de nouvelle génération offrira une meilleure couverture et des alertes extrêmement précises, afin de permettre aux entreprises de se concentrer sur ce qui compte vraiment. »

Divilo est une fintech espagnole proposant des produits financiers développés pour faciliter le recouvrement pour les PME et les travailleurs indépendants. Cette société propose des solutions traditionnelles, comme des cartes et des virements, mais aussi des solutions pour gérer les paiements par téléphone portable, en utilisant des codes PIN ou des codes QR. L'an dernier, Divilo a lancé Diveep, une solution qui permet de recharger via un téléphone mobile en touchant une carte ou un autre téléphone mobile.

« Divilo est un leader des fintechs qui propose des solutions de paiement utiles et innovantes qui font croître le système financier mondial », a expliqué Mark Gazit, PDG de ThetaRay. « ThetaRay est enchantée de fournir à Divilo une technologie qui insuffle la confiance dans les paiements transfrontaliers, permettant une croissance des revenus en ouvrant des portes aux entreprises avec de nouveaux clients et partenaires financiers. Notre solution IA avancée rend également tout le processus de suivi des transactions plus efficient et efficace, tout en améliorant la satisfaction des clients, réduisant les coûts de mise en conformité et augmentant la couverture des risques avec des paiements sûrs et sécurisés. »

La solution SONAR primée de ThetaRay est basée sur une forme d'IA propriétaire, l'intuition de l'intelligence artificielle, qui remplace les biais humains, procurant au système la puissance nécessaire pour reconnaître les anomalies et trouver des incertitudes en dehors du comportement normal, notamment des typologies totalement nouvelles. Elle permet aux fintechs et aux banques de mettre en oeuvre une approche fondée sur le risque afin d'identifier efficacement les activités véritablement suspectes et de créer une image globale des identités des clients, notamment dans les chemins de transactions transfrontaliers complexes. Cela permet la découverte rapide de menaces de blanchiment d'argent, aussi bien connues qu'inconnues, et une réduction pouvant atteindre 99 pour cent des faux positifs en comparaison des solutions basées sur des règles.

À propos de Divilo

Divilo est un organisme de paiements enregistré auprès de la Banque d'Espagne sous le numéro de licence 6905 qui propose une solution à 360º pour les paiements, les recouvrements et la comptabilité des entreprises et des travailleurs indépendants. Fondée en janvier 2020 par Juan Guruceta, elle est un membre principal de VISA et compte une équipe multidisciplinaire composée de 27 personnes possédant une vaste expérience dans les domaines de la technologie, de la finance et de la conformité réglementaire.

La révolution technologique a débouché sur un processus de numérisation de l'économie qui a conduit à la naissance d'une génération d'organismes proposant des services financiers 100 % numériques. C'est le cas des fintechs bien connues, qui disposent d'une structure plus compétitive, plus pratique et plus souple que les institutions bancaires traditionnelles, dans lesquelles les utilisateurs bénéficient, entre autres, d'une plus grande flexibilité et d'une meilleure expérience utilisateur, de mesures de sécurité renforcées, d'une transparence et de simplicité dans les procédures.

À propos de ThetaRay :

La solution de surveillance des transactions SONAR offerte par ThetaRay, optimisée par l'IA et basée sur « l'intuition de l'intelligence artificielle », permet aux banques et aux fintechs d'élargir leurs opportunités commerciales et d'augmenter leurs revenus grâce à des paiements transfrontaliers fiables. La solution révolutionnaire améliore également la satisfaction des clients, réduit les coûts de conformité et accroît la couverture des risques. Les organisations financières qui s'appuient sur des écosystèmes hautement hétérogènes et complexes bénéficient grandement des faibles taux de résultats faussement positifs et des taux de détection élevés incomparables de ThetaRay.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 janvier 2023 à 10:20 et diffusé par :