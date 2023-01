NAMAKOR HOLDINGS FAIT L'ACQUISITION DE CLÔTURES FRONTENAC ET ACCÉLÉRERA LA CROISSANCE DE L'ENTREPRISE





MONTRÉAL, le 11 janv. 2023 /CNW Telbec/ - NAMAKOR Holdings est heureuse d'annoncer l'acquisition de Clôtures Frontenac inc. ainsi que la mise en place des ressources humaines et financières nécessaires à l'accélération de la saine croissance de l'entreprise.

Pérenniser une entreprise québécoise gagnante

Entreprise fondée en 1998 par Mme Ginette Mercier et M. Gérald Lemay, Clôtures Frontenac est reconnue pour ses produits de qualité supérieure, son large éventail de produits et d'accessoires et son leadership d'un marché hautement concurrentiel. L'entreprise est un fournisseur privilégié des installateurs de clôtures, des quincailliers et des propriétaires résidentiels.

« Travaillant en étroite collaboration avec nos clients pour obtenir leurs commentaires et points de vue nous a permis d'être continuellement au fait des besoins du marché, de développer les produits les plus pertinents et ainsi d'alimenter la croissance de notre entreprise. Notre rigueur aux étapes du design, de la fabrication, de l'emballage et de la livraison mène à une qualité optimale pour chacune de nos gammes de produits : clôtures en aluminium, acier, verre, ornementales, en Frost, PVC, polyéthylène, Karbon et plus pour des installations commerciales, institutionnelles et résidentielles » souligne M. Gérald Lemay, le président et chef de la direction sortant de Clôtures Frontenac.

« Les membres de la grande famille de Clôtures Frontenac, incluant tous nos clients, sont, à juste titre, très fiers de la contribution de l'équipe au succès continu de l'entreprise. Avec l'ajout des précieuses ressources humaines et financières de NAMAKOR, c'est avec enthousiasme et détermination que nous saisirons les opportunités de croissance » poursuis M. Lemay.

Mme Mercier et M. Lemay investiront leurs compétences auprès de la haute direction en tant que conseillers.

Une équipe aguerrie

M. Dany Paradis rejoint les rangs de Clôtures Frontenac en tant que Président et chef de la direction. « Les succès des entreprises manufacturières du portefeuille de NAMAKOR sont dus en large mesure à l'addition d'une ressource humaine exceptionnelle à la tête d'une équipe aguerrie » souligne M. Stéphane Huot, Président et chef de l'exploitation de NAMAKOR Holdings. « L'emphase de Dany sur le travail d'équipe, la collaboration, l'innovation et l'amélioration continue alliée à son expérience pertinente en tant que Président d'une entreprise manufacturière québécoise et en tant que membre de la haute direction d'entreprises dans les industries du sport, des médias et du papier permettront à l'équipe chevronnée de Clôtures Frontenac d'atteindre de nouveaux sommets d'excellence » poursuit M. Huot.

Un potentiel exceptionnel

« Tenant compte de la demande pour les produits de clôture, nous croyons que Clôtures Frontenac possède les infrastructures nécessaires pour accroître significativement ses parts d'un marché fragmenté. Tirant parti des partenaires stratégiques, des réseaux d'affaires et des ressources financières de NAMAKOR, Clôtures Frontenac est en mesure d'accélérer sa croissance organique et de pénétrer de nouveaux marchés géographiques » affirme M. Abhi Capoor, Associé, NAMAKOR Holdings.

Un plan stratégique ambitieux

L'accroissement de ses parts de marché dans une industrie qui regroupe de multiples concurrents exige une discipline stratégique de tous les instants. « NAMAKOR possède une feuille de route éloquente en termes de soutien à long terme du développement d'entreprises manufacturières performantes » avance M. Patrick Dussault, Co-Président du conseil et Chef de la direction de NAMAKOR Holdings. « C'est avec enthousiasme et énergie que nous nous engageons à seconder l'équipe de direction de Clôtures Frontenac dans le développement et la réalisation d'un plan stratégique ambitieux » ajoute, M. Dussault.

« Avec l'acquisition de Clôtures Frontenac, NAMAKOR parachève sa 5e acquisition de plateforme et sa 12e transaction depuis sa fondation. Frontenac permet à NAMAKOR d'investir dans des initiatives de croissance et de se positionner en tant que véhicule d'investissement spécialisé pour de futures acquisitions » conclut M. Capoor.

À PROPOS DE NAMAKOR HOLDINGS

NAMAKOR Holdings est reconnue pour sa profonde expérience opérationnelle. Elle est spécialisée dans l'acquisition de PME du secteur manufacturier nord-américain et dans l'intégration d'équipes de direction performantes qui mettent en place les mesures propres à accroître l'efficacité opérationnelle, les revenus, la croissance autant organique que suite à des acquisitions stratégiques de chaque entreprise afin de créer de la valeur à long terme. À cet effet, NAMAKOR s'adresse aux propriétaires de PME ou aux gestionnaires désirant faire croître leur entreprise et qui cherchent une source de financement alternatif. En plus d'investir dans des entreprises prometteuses, NAMAKOR Holdings leur apporte un soutien opérationnel constant et les fait bénéficier d'un réseau complet de relations d'affaires, ce qui garantit la qualité de l'accompagnement et la création de valeur.

