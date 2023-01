Selon Aon, les coûts des soins médicaux pour les employeurs canadiens augmenteront de 7,5 pour cent en 2023





TORONTO, le 11 janv. 2023 /CNW/ - Les coûts des soins médicaux offerts par les employeurs canadiens devraient augmenter de 7,5 pour cent en 2023, selon le Rapport 2023 sur les tendances mondiales en matière de tarifs médicaux publié par Aon plc (NYSE : AON), une entreprise mondiale de pointe du secteur des services aux entreprises. Le rapport, basé sur les observations de plus de 113 bureaux d'Aon qui négocient des régimes médicaux d'employeurs dans le monde entier, les administrent ou offrent des conseils en la matière, fournit des observations sur l'évolution des tarifs médicaux en fonction des interactions avec les clients et les partenaires d'assurance représentés dans leur portefeuille de régimes médicaux.

Les régimes d'assurance médicale de l'employeur représentant une part de plus en plus importante de la rémunération des employés d'une organisation, la pression augmente pour prévoir et gérer avec précision les coûts futurs. Le taux d'évolution de l'ensemble des tarifs médicaux du marché est une composante importante des frais globaux, et les employeurs doivent comprendre les facteurs qui les déterminent pour mieux gérer la volatilité et prendre des décisions mieux informées.

«?Nous avons publié le Rapport 2023 dans un contexte d'instabilité économique, inédit depuis des décennies. L'inflation record a fait les manchettes, et c'est un élément important de l'histoire, mais il est important de mettre en évidence non seulement la valeur maximale, mais aussi les différences régionales, les conditions qui déterminent le taux tendanciel et les moyens par lesquels les entreprises atténuent les augmentations,?a déclaré Carl Redondo, directeur mondial des avantages sociaux, Aon. Bien qu'il y ait encore beaucoup d'incertitude quant à la durée des pressions inflationnistes mondiales, il est clair que l'on s'attend à ce que les régimes médicaux des employeurs connaissent une forte hausse en 2023, et les employeurs doivent tenir compte de plusieurs facteurs pour maintenir la résilience de leur personnel.?»

Les principales pathologies à l'origine des coûts des régimes médicaux au Canada sont les suivantes :

1) Maladies auto-immunes

2) Diabète

3) Santé mentale

4) Troubles respiratoires/poumons

5) Troubles cardiovasculaires



«?Au cours des deux dernières années, la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur les coûts des soins de santé dans tout le Canada, les demandes d'indemnisation revenant lentement aux niveaux antérieurs à la pandémie en 2022, a ajouté Cathy Perron, codirectrice des Solutions pour la santé d'Aon Canada. Les effets de la COVID-19 longue et d'autres maladies et comorbidités liées à la COVID-19 (par exemple, ceux visant la santé mentale) continuent d'évoluer, tandis que le marché canadien reste conservateur dans sa réaction aux tarifs. La chaîne d'approvisionnement et la hausse de l'inflation joueront également un rôle important en 2023. Nous prévoyons un retour à l'inflation généralement observée dans le domaine médical, grâce aux promoteurs de régimes canadiens qui participeront à une approche plus préventive et pragmatique de la gestion des coûts de régime en 2023,?» poursuit-elle.

Le taux tendanciel mondial des tarifs médicaux pour 2023 devrait être de 9,2 pour cent, contre 7,4 pour cent en 2022; il s'agit du taux le plus élevé depuis 2015.

Les principales pathologies à l'origine des coûts des régimes médicaux dans le monde sont les suivantes :

Troubles cardiovasculaires Cancer/croissance tumorale Pression artérielle élevée/hypertension

Découvrez les conclusions du Rapport d'Aon 2023 sur les tendances mondiales en matière de tarifs médicaux ici (en anglais seulement).

