Rabobank prend de l'expansion dans le secteur des prêts canadiens





Offre de prêts et de services financiers maintenant aux agriculteurs, aux éleveurs et aux producteurs primaires

TORONTO, 11 janvier 2023 /CNW/ - Rabobank , un chef de file mondial du financement des secteurs alimentaire et agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui qu'elle élargit ses offres canadiennes pour inclure les prêts aux producteurs primaires.

« Nous sommes heureux d'offrir des solutions financières directement aux producteurs agricoles canadiens, a déclaré Paul Beiboer, chef de la direction de Rabobank en Amérique du Nord. Avec 25 ans d'expérience dans le secteur agroalimentaire canadien, nous avons acquis une compréhension approfondie du marché et de la façon dont Rabobank peut mieux servir les principaux producteurs du Canada. »

En élargissant sa gamme de produits, Rabobank Canada offrira maintenant des solutions novatrices en matière de financement, de gestion des risques et de partenariat conçues spécialement pour répondre aux besoins complexes des producteurs agricoles d'aujourd'hui.

« Rabobank s'efforce de fournir des services financiers pour aider les producteurs à être durables sur les plans économique, environnemental et social pour les générations à venir, a déclaré Shawn Smeins , chef des Affaires rurales pour l'Amérique du Nord. En fin de compte, nous voulons aider nos clients à nourrir le monde. Nous croyons que notre mission et nos objectifs commerciaux correspondent bien à ceux des producteurs canadiens. »

Rabobank Canada a ouvert ses portes en 1997 en tant que banque d'affaires. Aujourd'hui, Rabobank Canada et Rabo Securities Canada Inc. offrent des prêts, un accès aux marchés de capitaux d'emprunt, du financement reposant sur l'actif, des titrisations, des placements privés, des services de fusion et d'acquisition et des produits de gestion des risques à des clients de toute la chaîne de valeur des produits alimentaires et agroalimentaires.

Grâce à une approche fondée sur le savoir en matière de services bancaires relationnels, Rabobank Canada a pris de l'expansion pour servir de grandes entreprises dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture, ainsi que des agriculteurs individuels grâce à des partenariats de financement avec des fournisseurs tiers.

L'expansion du portefeuille de produits de Rabobank Canada pour inclure les prêts agricoles est un projet en cours depuis près de trois ans. Toutes les exigences nationales et provinciales en matière de conformité à la réglementation et de délivrance de permis ont été respectées et l'équipe se prépare pour les prochaines étapes.

Roxane Lieverse, gestionnaire financière chevronnée dans le secteur agricole, s'est récemment jointe à Rabobank à titre de chef des Services bancaires agricoles du Canada. Elle dirigera les opérations de prêt et mettra sur pied une équipe dévouée de gestionnaires de relations au Canada.

« Nous faisons affaire avec nos clients directement à leur table de cuisine, a ajouté Mme Lieverse. Nos gestionnaires de relations rencontrent les clients en personne pour écouter quels sont leurs besoins et comprendre leurs activités. Grâce à ces conversations, nous voulons bâtir une relation de confiance et apprendre comment nous pouvons ajouter de la valeur à leur entreprise grâce à des produits et services financiers. »

En misant sur sa portée et ses capacités mondiales, Rabobank Canada offrira des options d'emprunt à court et à long terme aux agriculteurs et aux éleveurs.

« Nous serons un guichet unique pour répondre aux besoins du Canada en matière de prêts à terme et de prêts opérationnels du secteur agricole, ainsi qu'à d'autres services financiers et produits de gestion des risques, a déclaré Marc Drouin, directeur général et directeur principal de Rabobank Canada. Nous sommes engagés dans l'alimentation et l'agriculture à l'échelle mondiale depuis 1898 et nous comprenons et apprécions cette industrie et nos clients. »

Avec plus de 43 millions d'hectares de terres arables, le Canada est essentiel pour répondre à la demande alimentaire mondiale et éliminer l'insécurité alimentaire. Déjà aujourd'hui, le Canada est le cinquième exportateur mondial de produits agricoles et le gouvernement a récemment adopté un objectif commercial de 75 milliards de dollars canadiens d'ici 2025.

« Le Canada est un marché alimentaire et agricole unique, a ajouté M. Beiboer. Le nombre de jeunes agriculteurs augmente et le pays est en voie de devenir le deuxième exportateur mondial de produits alimentaires et agricoles. C'est un marché attrayant et logique pour Rabobank dans lequel offrir une gamme complète d'options de financement aux entreprises clientes existantes, ainsi qu'aux agriculteurs et aux éleveurs canadiens. »

Rabobank Group est un leader mondial des services financiers qui fournit des services bancaires de gros, ruraux et de détail, de crédit-bail et d'immobilier dans plus de 38 pays. Fondée il y a plus d'un siècle, Rabobank est aujourd'hui l'une des plus grandes banques du monde avec plus de 765 milliards de dollars d'actifs. En Amérique, Rabobank est une banque de premier plan dans le secteur de l'alimentation et de l'agroalimentaire. Elle fournit une expertise sectorielle, des conseils stratégiques et des solutions financières adaptées à des clients de toute la chaîne de valeur alimentaire, de la ferme à l'assiette.

Rabobank Canada offre des produits et services financiers aux entreprises clientes des secteurs de l'agroalimentaire et de l'alimentation et offre maintenant aux producteurs agricoles des lignes de crédit renouvelables, du financement immobilier et de l'équipement, ainsi que des produits de gestion des risques conçus spécialement pour répondre à leurs besoins complexes.

