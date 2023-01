Verlingue acquiert le Courtier en assurances Cabinet DEPEYRE, spécialiste des risques d'entreprises complexes et l'agence de souscription DEPEYRE SOLUTIONS





Verlingue, filiale du groupe français Adelaïde, spécialisée dans la protection des entreprises, poursuit sa stratégie de croissance externe avec deux nouvelles acquisitions qui viennent consolider son implantation dans la Région Grand Est

Créé en 1997, le courtier en assurances Cabinet DEPEYRE est spécialisé en conseil et gestion des risques d'entreprises complexes. DEPEYRE SOLUTIONS, créé en 2014, est une agence de souscription spécialisée dans les risques d'entreprises à destination des courtiers et des agents généraux. L'ensemble comprend 23 collaborateurs pour un peu plus de 4 M? de commissions.

Le courtier en assurances Cabinet DEPEYRE, spécialisé dans les risques d'entreprises complexes, accompagne ses clients dans l'analyse, la prévention et la gestion de leurs risques. Les équipes du Cabinet DEPEYRE ont acquis une expertise toute particulière sur des secteurs en tension comme l'industrie de transformation du bois, le transport et la logistique, les fabricants et négociants de matériaux de construction... que ce soit en matière de Responsabilités Civiles ou de Dommages aux Biens.

DEPEYRE SOLUTIONS, qui a pour vocation à rester une entité autonome rattachée au Groupe Adelaïde, commercialise, en tant qu'agent souscripteur (MGA), des solutions d'assurances dans les risques d'entreprises essentiellement en Flotte Automobile, Dommages aux Biens et Responsabilité Civile.

« Avec Verlingue, je suis convaincu que nos équipes pourront encore mieux accompagner nos clients et leur apporter toutes les solutions offertes par une entreprise avec laquelle nous partageons déjà des valeurs communes et une vision de notre rôle de partenaire de confiance en matière de management des risques », précise Jean-Michel Depeyre, dirigeant des deux sociétés.

Après l'acquisition de RT Global Insurance au Portugal fin 2022, le rachat du Cabinet DEPEYRE et de DEPEYRE SOLUTIONS en France conforte la dynamique de croissance externe de Verlingue dans le cadre de son plan stratégique 2024.

« Verlingue a une stratégie de croissance forte, durable et rentable. Dans un secteur d'activité en consolidation, être un courtier familial avec une vision ambitieuse et de long terme nous permet de construire un projet attractif pour les équipes qui décident de rejoindre notre aventure. Je suis ravi que Jean-Michel Depeyre ait fait ce choix», déclare Gilles Bénéplanc, Directeur général du groupe Adelaïde et de Verlingue.

A propos de Verlingue

Courtiers en assurances spécialisé dans la protection des entreprises, Verlingue est une filiale du Groupe Adelaïde.

Engagé aux côtés des entrepreneurs, Verlingue se donne pour ambition de faire du management des risques et de la protection des collaborateurs un véritable levier de création de valeur et de performance pour ses clients.

Implanté en France, en Grande-Bretagne, en Suisse et au Portugal, et présent via des partenaires dans plus de 100 pays, Verlingue accompagne ses clients, dans la durée et à chaque instant, pour mieux comprendre et anticiper les nouveaux risques afin de concevoir des solutions simples et performantes pour protéger leurs activités (Risques de l'entreprise) et leurs collaborateurs (Protection sociale complémentaire et retraite).

1 200 collaborateurs dont 400 à l'international

2 200 M? de primes négociées pour le compte de ses clients

24 implantations en Europe

LinkedIn / www.verlingue.fr

