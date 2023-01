EH Group implante un laboratoire d'innovation en Inde





EH Group renforce sa présence en Inde en implantant un laboratoire d'innovation sur le campus de recherche IITM. Notre filiale EH Group Systems Pvt Ltd récemment constituée a pour mission d'accélérer le développement de nos produits de piles à combustible, en accordant une attention particulière à nos logiciels pour systèmes de contrôle exclusifs.

Le laboratoire est dirigé par Anand Vasappanavara, ingénieur en chef en charge du contrôle/de l'automatisation. Ce professionnel chevronné a joué un rôle majeur dans la conception de programmes dédiés au développement de commandes de systèmes à piles à combustibles auprès de fabricants de premier plan, avant de rejoindre l'EH Group en 2019. Il bénéficie de l'appui d'une équipe existante avec laquelle nous avons déjà collaboré par le passé, et sera entouré de différentes nouvelles recrues, issues pour la plupart du solide pool de talents de l'IIT Madras. Notre équipe est appelée à grandir rapidement, afin de satisfaire aux exigences de ce marché naissant.

« l'Inde démontre sa volonté de s'établir en tant que leader des technologies de l'hydrogène, comme en attestent le solide engagement politique du pays et ses annonces portant sur les investissements consacrés au secteur industriel. Nous avons pour ambition non seulement de renforcer le développement de nos technologies de piles à combustible, mais également de mieux servir nos clients dans le secteur florissant de l'hydrogène en Inde » déclare Mardit Matian, fondateur de l'EH Group.

« La période ne peut être mieux choisie pour investir dans l'écosystème de l'hydrogène en Inde. Nous nous réjouissons de profiter de son pool de talents et de contribuer aux efforts de l'Inde tandis qu'elle accélère sa transition vers la décarbonisation et vers une plus grande autonomie énergétique. », ajoute Christopher Brandon, cofondateur.

EH Group est basé à Nyon, en Suisse, depuis 2017. Il se consacre à la conception et à la production de ses technologies novatrices de piles à combustible visant à décarboniser le transport lourd et les applications stationnaires de grande échelle. Le groupe propose des blocs de piles à combustible denses en énergie dotés d'une plus grande efficacité, associés à un processus de production unique qui réduit radicalement les coûts grâces aux économies d'échelle.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 janvier 2023 à 08:15 et diffusé par :