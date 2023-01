Coup d'envoi de l'Expo Hajj 2023, sous le patronage du gouverneur de La Mecque





SAR Prince Khaled Al-Faysal, Conseiller du Gardien des Deux Saintes Mosquées, Gouverneur de la Mecque et SAR Prince Faisal bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Gouverneur de la Médine, ont inauguré la conférence et l'exposition « Hajj Expo 2023 ». Tenue à Jeddah, la deuxième édition du Hajj Expo a réuni 81 intervenants des secteurs public et privé, ainsi que des délégations de haut niveau de ministres des affaires religieuses, de chefs de missions du Hajj et de hautes autorités de plus de 57 pays.

S.E. le ministre du Hajj et de la Omra, le Dr Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah a accueilli les participants estimés, insistant que la priorité absolue de l'Arabie saoudite est de toujours veiller à ce que les pèlerins puissent effectuer le Hajj et la Omra en toute sécurité, en améliorant les capacités numériques des services. « C'est un engagement historique et un honneur dont le gouvernement des Deux Saintes Mosquées peut être fier », a-t-il déclaré.

Al-Rabiah a réitéré l'empressement du ministère pour enrichir l'expérience du Hajj et de la Omra en développant les services et les solutions fournis aux pèlerins et en introduisant des meilleures réglementations et procédures. Il a salué l'engagement des autorités supervisant les affaires des pèlerins venant de tous les coins du monde islamique, et la signature précoce des accords du Hajj comme étant un "témoignage de la volonté inébranlable de fournir les meilleurs services aux pèlerins et les exécutants de la Omra."

L'événement a vu la signature d'importants accords entre des entités clés, notamment l'Autorité générale des awqaf (GAA), l'Autorité générale saoudienne des conventions et des expositions (SCEGA), l'Académie mondiale du roi Salman pour la langue arabe (KSAA), l'Organisation saoudienne des normes, de la métrologie et de la qualité (SASO) et le Comité de sensibilisation aux médias et aux banques pour les banques saoudiennes. Plus de 57 accords ont également été signés, concernant le nombre de pèlerins du Hajj, le plan dédié à l'arrivée des pèlerins, les exigences sanitaires et les instructions d'organisation procédurales.

Hajj Expo a discuté des moyens d'améliorer la qualité des services du Hajj lors de 10 sessions liminaires, 13 tables rondes et « Hajj Talks », ainsi que 36 ateliers et événements et activités connexes, notamment l'exposition islamique, la zone de défi du Hajj et de la Omra et la Startup Zone.

Hajj Expo vise à établir un écosystème intégré et durable de services et de solutions pour améliorer l'expérience des pèlerins, anticiper les orientations futures et créer des des opportunités pour d'autres collaborations, accords et initiatives locales et internationales, tout en mettant en valeur les efforts de l'Arabie saoudite pour améliorer le développement durable des services aux pèlerins.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 11 janvier 2023 à 07:05 et diffusé par :