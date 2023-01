RANDSTAD CANADA RÉVÈLE LES 15 EMPLOIS LES PLUS EN DEMANDE AU CANADA POUR 2023





Des opportunités d'emploi intéressantes pour les chercheurs de tous horizons, avec une forte augmentation dans les métiers spécialisés, le commerce électronique et les postes en chaîne d'approvisionnement.

MONTRÉAL, le 11 janv. 2023 /CNW Telbec/ - le 11 janvier 2023 - Randstad Canada a de bonnes nouvelles et des conseils utiles pour les Canadiens qui espèrent commencer la nouvelle année avec un nouvel emploi. Malgré le ralentissement économique, les employeurs sont toujours en embauche active, ce qui se reflète dans la pénurie de talents et signifie qu'il y a des possibilités d'emploi intéressantes pour les chercheurs de tous les horizons, dans divers postes et secteurs.

Bien que les secteurs de la technologie, des soins de santé et des services à la clientèle font partie des postes les plus en demande au Canada en 2023, nous voyons également de nombreux rôles qui nécessitent relativement peu de formation académique et qui offrent de bons salaires. « Avec le départ à la retraite de la génération des baby-boomers, les employeurs canadiens sont aux prises avec une pénurie de talents en métiers spécialisés et en postes cols bleus », affirme Marie-Pier Bédard, Vice-présidente exécutive chez Randstad Canada. « Depuis les années 1970, les métiers du bâtiment ne constituaient pas un choix de carrière recommandé dans les écoles secondaires, entraînant des décennies de pénurie de jeunes qualifiés dans ce secteur. Il est intéressant de constater qu'un diplôme n'est pas la seule voie vers un emploi stable et un revenu intéressant. »

Les Canadiens ont encore davantage adopté le commerce électronique en 2022, ce qui devrait se poursuivre en 2023 et aura une influence notable sur les emplois en demande. Les entreprises recherchent des coordonnateurs au marketing numérique, des représentants au service à la clientèle et des analystes d'affaires pour les aider à mettre en oeuvre des stratégies étoffées et à offrir à leurs clients une expérience exceptionnelle. Les habitudes de commerce électronique ont également un effet substantiel sur la chaîne d'approvisionnement. « Avec la forte augmentation des livraisons du commerce en ligne, la réduction du cycle de livraison, un marché plus concurrentiel que jamais et la demande toujours croissante des clients, nous constatons également un fort besoin de postes dans la chaîne d'approvisionnement, tels que des superviseurs de production, des commis d'entrepôt et des chauffeurs », explique madame Bédard.

Les 15 meilleurs emplois de Randstad Canada pour 2023 et les fourchettes de salaire:

Développeur.se

La pandémie a accéléré de nombreux projets numériques pour les entreprises, rendant le besoin de recruter des talents en technologie beaucoup plus pressant. De plus, les développeurs travaillent maintenant dans diverses organisations, des petites et moyennes entreprises aux grandes sociétés et aux gouvernements.

Fourchette de salaire : 68 000$ à 155 000$ selon le niveau du poste.



Gestionnaire des ressources humaines

Dans le monde post-pandémique, les entreprises sont confrontées à de nombreux défis tels que les contraintes budgétaires, le déficit de compétences et l'évolution des attentes des travailleurs. Les gestionnaires RH ont un rôle crucial à jouer pour aider les entreprises à relever ces défis et à adopter de nouvelles pratiques de travail, incluant des possibilités de travail à distance et hybride.

Fourchette de salaire : 75 000$ à 156 000$ selon le niveau du poste.



Ingénieur.e mécanique

Avec un secteur des énergies renouvelables en pleine croissance, il y a une demande importante de talents ayant ces compétences mais aussi dans toutes les industries STEM, y compris l'aérospatiale, l'automobile, la fabrication et le biomédical.

Fourchette de salaire : 66 000$ à 131 000$ selon le niveau du poste.



Soudeur.se

De plus en plus de cols bleus du Canada prennent leur retraite et, jusqu'à récemment, les métiers du bâtiment ne constituaient pas un choix de carrière recommandé dans les écoles secondaires, entraînant des décennies de pénurie de jeunes qualifiés dans ce secteur. Les bons soudeurs sont donc présentement en demande partout au Canada .

Fourchette de salaire : 40 000$ à 74 000$ selon le niveau du poste.



Technicien.ne/commis comptable

Malgré un afflux de nouveaux travailleurs dans le secteur de la comptabilité, il existe toujours un besoin important dans ce secteur. Les métiers de la comptabilité sont si recherchés qu'ils font partie du système d'entrée express du gouvernement canadien.

Fourchette de salaire : 61 000$ à 114 000$ selon le niveau du poste.



Infirmier.ère

Les infirmières et infirmiers figurent chaque année sur la liste des emplois les plus demandés dans le secteur de la santé : il y a une pénurie massive de ce type de personnel.

Fourchette de salaire : 68 000$ à 94 000$ selon le niveau du poste.



Commis d'entrepôt

Une forte demande de biens de consommation cause une forte demande de talents dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, les ouvriers d'entrepôt étant les professionnels qui font le plus défaut. De nombreuses possibilités d'emploi sont offertes aux travailleurs qualifiés et non qualifiés.

Fourchette de salaire : 17$ à 29$/heure selon le niveau du poste.



Conseiller.ère au service à la clientèle

Les conseillers au service à la clientèle d'aujourd'hui travaillent surtout de leur domicile, possèdent des connaissances technologiques développées pour utiliser les logiciels de communication de l'entreprise, et font preuve d'assez de créativité et d'empathie pour offrir à chaque client une expérience personnalisée.

Fourchette de salaire : 43 000$ à 74 000$ selon le niveau du poste.



Chauffeur.euse

La pénurie de camionneurs et de chauffeurs est un problème complexe. Néanmoins, il existe un besoin crucial de combler le poste de chauffeur commercial, surtout avec l'augmentation des achats en ligne au Canada et les défis actuels de la chaîne d'approvisionnement.

Fourchette de salaire : 42 000$ à 65 000$ selon le niveau du poste.



Associé.e aux ventes

Un bon vendeur peut faire le succès d'une entreprise. Pendant la pandémie, alors que de nombreux magasins ont fermé temporairement, de nombreux associés ont trouvé un nouvel emploi. À présent, les magasins et l'hôtellerie reprennent leurs activités et la demande est en hausse.

Fourchette de salaire : 46 000$ à 84 000$ selon le niveau du poste.



Assistant.e administratif.ve

Le poste d'assistante administrative a connu de nombreux changements dans le milieu de travail au cours des dernières années, ce qui a entraîné une forte demande de personnel.

Fourchette de salaire : 47 000$ à 99 000$ selon le niveau du poste



Analyste d'affaires

La numérisation des bureaux et des entreprises a largement contribué à ce besoin, de même que le fait que de nombreuses organisations s'appuient désormais sur le big data pour élaborer leurs stratégies de croissance les plus importantes.

Fourchette de salaire : 62 000$ à 142 000$ selon le niveau du poste



Superviseur.e de production

Avec la forte augmentation de la demande de livraisons du commerce en ligne, la réduction du cycle de livraison, un marché plus concurrentiel que jamais et la baisse des marges avec une demande toujours croissante des clients, il n'est pas étonnant que les superviseurs de production soient en demande.

Fourchette de salaire : 53 000$ à 114 000$ selon le niveau du poste



Coordonnateur.trice du marketing numérique

Les coordonnateurs du marketing numérique ne travaillent plus seulement dans les agences de marketing. Avec l'essor du commerce électronique, presque toutes les entreprises ont désormais besoin d'un coordinateur de marketing numérique dans leur équipe pour les aider à mener à bien des projets essentiels.

Fourchette de salaire : 62 000$ à 122 000$ selon le niveau du poste



Chargé.e de projet de construction

Le secteur de la construction a besoin de chargés de projets de construction, principalement pour faciliter le boom immobilier massif qui se poursuit au Canada .

Fourchette de salaire : 61 000$ à 150 000$ selon le niveau du poste

Les analystes d'affaires de Randstad Canada ont examiné les données fournies par les clients et ont analysé les postes affichés au cours des 12 derniers mois afin d'identifier des modèles et des tendances pour élaborer la liste. Pour tous les postes, les échelles salariales vont du niveau d'entrée, 1 à 3 ans d'expérience, au niveau supérieur, 5 ans et plus.

Pour plus d'informations, visitez https://www.randstad.ca/fr/chercheurs-demplois/ressources-carriere/recherche-demploi/top-15-meilleurs-emplois-2023/

À propos de Randstad Canada

Randstad Canada est un chef de file dans l'industrie des services de ressources humaines et se spécialise dans les solutions de travail flexible. En tant que partenaire de confiance dans le monde numérique des talents, nous combinons l'expertise et la passion de nos gens avec les technologies RH les plus innovantes pour aider les talents et les organisations à réaliser leur véritable potentiel.

