/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE IMPORTANTE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À WINNIPEG/





WINNIPEG, MB, le 10 janv 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, à l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, et au chef Sidney Ballantyne de la Nation crie d'Opaskwayak, pour l'annonce.

Date : 11 janvier 2023



Heure : 11 h 00 HNC



Lieu : Axworthy artificial turf field

Axworthy Health and RecPlex

350 Spence St, Winnipeg

SOURCE Gouvernement du Canada

Communiqué envoyé le 11 janvier 2023 à 07:00 et diffusé par :