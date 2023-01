/R E P R I S E - AVIS AUX MÉDIAS - Bilan et perspectives - Conférence de presse du président et du secrétaire général de la FTQ/





MONTRÉAL , le 9 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle Daniel Boyer et Denis Bolduc, respectivement président et secrétaire général de la FTQ, feront le bilan de l'année 2022, ainsi que le point sur les principaux enjeux qui mobiliseront la centrale syndicale, tout cela à la veille du prochain Congrès qui aura lieu du 16 au 19 janvier au Palais des congrès de Montréal.

Pour la FTQ, il y a un bilan à faire de la gestion de la crise de la COVID-19 de la part du gouvernement de la CAQ et du gouvernement fédéral, crise qui a révélé l'urgence de réinvestir dans les services publics. Tout aussi urgent, les gouvernements doivent instaurer un véritable dialogue social et responsable avec la société civile. Les négociations dans le secteur public, la hausse du salaire minimum, la réforme de l'assurance-emploi, l'instauration d'un régime public et universel d'assurance médicaments, la lutte contre les changements climatiques accompagnée d'un plan de transition juste pour les travailleurs et les travailleuses, la violence envers les femmes ainsi que l'aide aux personnes plus démunies par des programmes structurants et non pas uniquement par des chèques cadeaux ponctuels sont dans les priorités de la FTQ.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Conférence de presse : bilan et perspectives



Date : Mercredi 11 janvier 2023



Heure : 10 h 00



Où : Édifice Fernand-Daoust, salle Provost-Lamoureux 565, boul. Crémazie Est, Montréal (Québec) H2M 2W3





Qui : Daniel Boyer, président de la FTQ, Denis Bolduc, secrétaire général

de la FTQ



Aussi, la FTQ compte bien faire pression pour que les règlements prévus par la Loi 27, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, soient à la hauteur de nos revendications historiques. Enfin, nous allons également faire pression pour que soit modernisée la loi anti-briseurs de grève au Québec et pour l'adoption d'une loi anti-briseurs de grève au fédéral. La lutte contre les paradis fiscaux doit finalement être ajoutée à la liste des priorités.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

