Yadea cible le marché américain avec le lancement de trois nouveaux modèles de vélos électriques au CES 2023

Le fabricant de deux-roues électriques présente de nouveaux vélos électriques au CES après avoir participé à l'EUROBIKE et à l'EICMA

LAS VEGAS, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Yadea , la première marque de deux-roues électriques au monde, a fait ses débuts au Consumer Electronics Show (CES) 2023 à Las Vegas. Sa présence à cet événement annuel est une étape clé et stratégique de sa feuille de route d'internationalisation pour 2023. La firme a dévoilé une gamme de nouveaux modèles de vélos électriques lors du salon, dont Innovator, URider S et Trooper 01, dans le but de révolutionner l'expérience de voyage des cyclistes en Amérique du Nord.

La participation réussie de Yadea à l'EUROBIKE et à l'EICMA en 2022 a permis à la marque de présenter un certain nombre de nouveaux vélos, motos, mobylettes et scooters électriques et d'attirer l'attention des concessionnaires.

Les trois expositions de deux-roues de Yadea utilisant sa technologie exclusive de moteur intelligent sont les points forts du CES 2023

Le groupe Yadea a commencé à produire des vélos électriques il y a cinq ans et a constitué une équipe de R&D avec des diplômés de l'université de Tsinghua. 90 % des moteurs installés dans les vélos électriques ont été développés en interne.

Le moteur intelligent exclusif de Yadea est doté d'un couple maximal de 100 Nm et d'un algorithme intégré à plusieurs capteurs qui peut déterminer avec précision l'intention du cycliste, la précision du capteur de couple atteignant 0,01 Nm. Sans connecteurs internes, le moteur comporte le plus petit nombre de pièces du secteur, ce qui minimise les risques d'interférence tout en facilitant les réparations et les remplacements.

Le modèle Innovator, qui a reçu le prix IDEA Bronze Award et le Good Design Award du Japon, est équipé d'une carrosserie monocoque en magnésium, ainsi que d'une conception à bras unique à l'avant et à l'arrière, d'une taille de pliage réduite à 2,91 mètres en tandem avec un design exclusif pour le support de rangement. Tous ces éléments s'associent pour offrir une expérience de voyage exceptionnelle et en faire l'outil de transport idéal. De plus, l'Innovator exploite la technologie TorqueTronic exclusive de Yadea pour améliorer l'expérience de conduite en rendant le changement de vitesse plus doux.

Le modèle URider S est équipé d'une batterie au lithium LG18650 de grande capacité et de haute densité, d'un chargeur rapide 48 V 3 A (4-5 heures de charge) ainsi que de porte-bagages avant et arrière à grande capacité.

L'un des points forts du modèle Trooper 01 est sa ressemblance avec une moto. Le vélo électrique est équipé de puissantes cellules au lithium à haute densité énergétique, de pneus larges et de freins à disque de qualité supérieure qui garantissent une expérience de conduite sécurisée, même sur les routes cahoteuses et mal pavées.

En outre, la solution se décline en une version bimoteur de 1 000 W et une version monomoteur de 750 W, toutes deux dotées de la technologie ELSD (Electronic Limited Slip Differential) qui offre de meilleures performances en matière de sécurité en empêchant la perte de contrôle par glissement au démarrage et en montée. L'écran TFT-LCD permet d'afficher en temps réel l'état des moteurs avant et arrière. Le cycliste peut facilement passer d'un mode à l'autre, y compris l'entraînement simple avant, l'entraînement simple arrière, l'entraînement double en temps opportun et l'entraînement double à plein temps. Avec des fonctionnalités qui peuvent être personnalisées en fonction des préférences, le vélo électrique offre une expérience de conduite plus divertissante et plus originale.

Yadea entre sur le marché américain avec le lancement de nouveaux deux-roues parfaits pour les trajets de moyenne ou courte distance

Pour exploiter les vastes possibilités offertes par la croissance rapide du marché américain, Yadea prévoit de lancer cette année une série de campagnes de marketing local pour les modèles Trooper 01, URider S et Innovator, dans le but de favoriser la croissance de la marque sur le marché en soutenant ses partenaires locaux et en collaborant avec eux.

Dans le même temps, Yadea a développé et étendu sa présence sur de multiples canaux. Outre le lancement de son site Web officiel pour les vélos électriques ( https://store.yadea.com ), la société a également construit des installations logistiques et des entrepôts d'après-vente dans plusieurs États de l'Ouest et du Midwest des États-Unis afin de fournir un service après-vente rapide. Le fabricant de vélos électriques a également cherché à étendre son réseau de concessionnaires en attirant des investissements au CES de cette année.

Yadea est convaincue qu'avec la combinaison de la qualité, des technologies et des services, l'entreprise est bien placée pour fournir des produits et des services extraordinaires aux consommateurs locaux dans un avenir proche, tout en améliorant l'expérience des utilisateurs de vélos électriques.

À propos de Yadea

À ce jour, Yadea, la marque de deux-roues la plus importante et la plus vendue au monde, a vendu des produits à plus de 70 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays et régions, et dispose d'un réseau de plus de 40 000 détaillants internationaux. La société a notamment été en tête des ventes parmi les fabricants de deux-roues du monde pendant cinq années consécutives. Avec sa mission de marque « Electrify Your Life » (Électrifiez votre vie), le premier développeur et fabricant mondial de deux-roues électriques continue d'investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

