NorthStar Ciel & Terre signe un partenariat avec Axelspace pour fournir les tout premiers services SSA combinés sol/espace

NorthStar combinera les données de multiples capteurs terrestres et spatiaux pour bonifier son offre de services SSA aux exploitants satellitaires

MONTRÉAL, le 11 janv. 2023 /CNW Telbec/ - NorthStar Ciel & Terre Inc. («?NorthStar?»), la première entreprise commerciale à offrir des services de suivi d'objets spatiaux (SSA) pour surveiller depuis l'espace les orbites proches de la Terre, annonce une entente conclue avec Axelspace, le chef de file de l'industrie japonaise des microsatellites. À compter de janvier 2023, cette collaboration autorisera NorthStar à utiliser les données de la constellation opérationnelle AxelGlobe d'Axelspace formée de cinq satellites d'observation de la Terre en orbite basse (LEO) pour ses services SSA et de fournir une couverture plus complète de l'espace.

« Le développement durable de l'environnement spatial est dans l'intérêt collectif. L'utilisation des données des capteurs de la constellation AxelGlobe, grâce aux algorithmes propriétaires de NorthStar, constitue un moyen extrêmement efficace d'améliorer la qualité des services SSA commerciaux mis à la disposition des exploitants de satellites », affirme Stewart Bain, fondateur et président-directeur général de NorthStar. « La capacité qu'a NorthStar de travailler avec des sociétés à la fine pointe de la technologie, telles qu'Axelspace, fait ressortir notre expertise pour combiner des données terrestres et spatiales, et souligne notre engagement à travailler en partenariat pour relever les défis environnementaux les plus urgents dans l'espace actuellement. »

NorthStar est la première entreprise commerciale à surveiller depuis l'espace toutes les orbites proches de la Terre et à combiner les données à partir d'une variété de capteurs terrestres afin de fournir une couverture plus globale. Les services de navigation et de suivi précis de prochaine génération NorthStar permettent aux exploitants de satellites de gérer plus efficacement leurs flottes, d'améliorer la sécurité des vols spatiaux, d'éviter les collisions et d'assurer le développement durable de l'environnement spatial.

« La constellation AxelGlobe est composée des microsatellites GRUS d'Axelspace. Ceux-ci sont équipés d'une puissante fonctionnalité de régulation d'orientation pour répondre aux divers besoins d'imagerie. Nous avons donc été en mesure de satisfaire la demande de NorthStar quant à la captation de données spatiales proches de la Terre en mettant à jour le logiciel embarqué des satellites », ajoute Yuya Nakamura, président-directeur général d'Axelspace. « Je suis très fier que les fonctionnalités avancées des GRUS soient utilisées pour la surveillance de l'environnement orbital de la Terre, laquelle devient cruciale dans le secteur spatial, grâce à notre collaboration étroite avec NorthStar. Axelspace continuera de contribuer activement à étendre les usages des microsatellites par le biais de partenariats conclus avec des entreprises et des organisations innovantes. »

À propos de NorthStar

NorthStar est le premier service commercial à surveiller les orbites proches de la Terre depuis l'espace.

Sa gamme inégalée de services d'information livrée en temps réel repère et anticipe avec précision la position d'objets spatiaux pour renforcer la sécurité des vols spatiaux.

Avec son siège social à Montréal, au Canada, un siège européen au Luxembourg et une filiale à McLean, en Virginie, NorthStar répond à la menace toujours croissante de collisions spatiales pour, ultimement, donner à l'humanité le pouvoir de préserver notre planète.

Pour plus d'information sur NorthStar, visitez northstar-data.com

À propos d'Axelspace Corporation

Axelspace fournit des solutions à partir de sa technologie de microsatellite unique. Ses principales activités commerciales comprennent la plate-forme d'observation de la Terre AxelGlobe et le service à guichet unique AxelLiner permettant à ses clients de réaliser leurs propres missions de microsatellites. Elle offre des solutions utilisant des microsatellites aux entreprises commerciales qui observent la Terre ainsi que des services de conception, de fabrication, d'organisation de lancement, de soutien opérationnel et de mise en service de microsatellites et de composantes connexes.

URL: https://www.axelspace.com/

AxelGlobe

https://www.axelglobe.com/en/

