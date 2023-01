Enfinity Global renforce sa présence aux États-Unis avec l'acquisition des projets solaires opérationnels de 400 MW





MIAMI, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc. (EG), un leader de la transition énergétique, a annoncé aujourd'hui qu'il avait finalisé l'acquisition d'un portefeuille solaire opérationnel de 400 MW à grande échelle, marquant une étape importante dans l'expansion de la société aux États-Unis.

En septembre 2022, Enfinity Global a signé un accord définitif avec Capital Dynamics pour acquérir un portefeuille contractuel diversifié, composé de 28 centrales solaires photovoltaïques opérationnelles situées en Californie, en Caroline du Nord et en Idaho, générant un EBITDA récurrent d'environ 45 millions de dollars par an avec des contreparties de qualité supérieure.

Le portefeuille a atteint son exploitation commerciale au cours des cinq dernières années et a conclu des accords d'achat d'électricité à long terme avec des fournisseurs du service public de qualité supérieure. Il produit 1 175 GWh d'électricité verte par an, soit une quantité suffisante pour alimenter 64 000 foyers américains et compenser 508 000 tonnes d'émissions de CO2, ce qui équivaut à retirer 110 000 voitures de la circulation.

Enfinity Global est l'un des investisseurs, propriétaires, exploitants et développeurs d'actifs d'énergie renouvelable qui connaît la plus forte croissance, avec un portefeuille mondial existant de plus de 7 GW de centrales électriques opérationnelles, en construction et à différents stades de développement sur des marchés de l'énergie aux bases solides.

« Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler avec Capital Dynamics et d'avoir le soutien de nos partenaires d'investissement », a commenté Carlos Domenech, PDG d'Enfinity Global. « Les États-Unis ont investi à eux seuls plus de 100 milliards de dollars dans les énergies renouvelables en 2021. Pour réussir la transition énergétique, les investissements judicieux doivent être alignés sur le capital à grande échelle. »

Les fonds gérés par AB CarVal, un gestionnaire d'investissement alternatif mondial bien établi, et Nomura, une institution financière mondiale, ont agi en tant que partenaires de cofinancement d'Enfinity Global.

« Nous sommes reconnaissants de la confiance témoignée par nos partenaires financiers, Nomura et AB CarVal », a commenté Ricardo Díaz, PDG Amériques d'Enfinity Global. « Nous continuerons à étendre notre présence sur le marché américain en exécutant notre pipeline de projets exclusifs de 1,6 W et en recherchant d'autres opportunités d'investissement, à la fois dans le cadre de transactions de fusion et acquisition et d'accords avec des développeurs d'énergies renouvelables. »

« Nous sommes heureux de nous associer à Enfinity Global et Nomura pour l'acquisition stratégique de ce portefeuille et de contribuer à soutenir la croissance d'Enfinity en tant qu'exploitant mondial dans le domaine des énergies renouvelables », a déclaré Jerry Keefe, directeur chez AB CarVal.

« L'entreprise Nomura est ravie de soutenir et de fournir des liquidités à Enfinity Global pour le développement de sa plateforme mondiale aux États-Unis et sa croissance future à l'échelle mondiale », a déclaré Vinod Mukani, responsable mondial IPB (Infrastructure and Power Business) de Nomura. « La société Nomura est ravie de développer des solutions créatives pour ses clients, en particulier ceux comme Enfinity Global qui disposent d'équipes expérimentées et talentueuses et d'une stratégie commerciale attrayante qui contribue à la transition vers une économie à faible émission de carbone. »

« Nous sommes heureux de soutenir Enfinity dans la poursuite de son expansion. Enfinity est l'un des principaux développeurs d'énergies renouvelables, et nous sommes ravis de lui apporter une solution de financement créative pour soutenir cette acquisition révolutionnaire aux États-Unis », a déclaré Alain Halimi, directeur exécutif de l'IPB chez Nomura.

L'entreprise Enfinity Global a été conseillée pour cette transaction par une équipe de conseillers de CCA Capital LLC et une équipe juridique de McDermott Will & Emery LLP.

Parmi les autres prêteurs qui ont fourni des fonds à la clôture de la transaction figurent Bayerische Landesbank, New York Branch, Commonwealth Bank of Australia, Fifth Third Bank, National Association, Zions Bancorporation, N.A.

