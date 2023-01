La tradition et la nature s'allient pour produire le saké vieilli sous l'eau de la préfecture de Mie, unique au Japon.





Située dans la magnifique péninsule de Shima, au sud du Japon, composée de soixante îles flottantes, la baie d'Ago est le site d'un ingénieux projet de maturation du saké sous l'eau afin de tirer parti du climat et de l'environnement constants de la mer. La première cuvée de 150 bouteilles de « Hanzo Special Junmaishu » d'Ota Sake Brewery a été coulée au fond de la baie à une profondeur de 20 à 25 mètres, réputée pour ses fermes perlières voisines. Six mois après avoir été immergé, le produit a été analysé et a révélé un goût délicat et moelleux. Le processus de vieillissement est toujours en cours.

L'un des fondateurs du projet, M. Nishida, de l'office du tourisme d'Ise Shima, a déclaré : « Nous avons lancé le projet de vieillissement du saké par immersion pour soutenir les perliculteurs à une époque où les larves de perles étaient en voie d'extinction. Nous voulions également relier les produits locaux comme le saké à notre environnement côtier et à notre communauté de perliculteurs, afin que les voyageurs internationaux puissent avoir un aperçu de notre célèbre processus de fabrication du saké. Non seulement cela favorise le tourisme dont notre région a tant besoin, mais cela encourage également le partenariat entre les perliculteurs, les producteurs de liqueurs et les pêcheurs, favorisant ainsi un sentiment d'appartenance et la participation. »

Outre les fruits de mer sensationnels d'Ise-Shima, la préfecture de Mie bénéficie d'un climat et d'un sol parfaits pour la production de saké. C'est pourquoi elle compte 34 brasseries de saké différentes, chacune offrant un goût unique à sa région. Parmi les huit millions de dieux que les Japonais sont censés posséder, le « Misakado no Kami » (dieu du saké) est consacré à Ise Jingu, et les habitants offrent du malt de riz au dieu afin de prier pour la prospérité de l'industrie brassicole.

La préfecture de Mie est une destination pour les habitants de tout le pays depuis bien longtemps, car elle est le point de rencontre de la culture de la nourriture, de l'art et de l'industrie avec les habitants. Le brassage du saké de Mie valorise ses origines traditionnelles et ne cesse de les renouveler et de les améliorer. Le projet de vieillissement du saké par immersion (Undersea Aged Sake Project) est issu de cette philosophie.

M. Nishida a indiqué que : « Les pêcheurs et les agriculteurs locaux consacrent leurs récoltes à des rituels shinto pour montrer leur gratitude. Je pense que les fruits de mer et le saké d'Ise-Shima se distinguent parce qu'ils ont été consommés par notre peuple tout au long de notre histoire. J'espère que cela incitera les voyageurs internationaux à découvrir les traditions, la nature et la beauté de notre région ».

