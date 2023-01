Wanzhou, dans le sud-ouest de la Chine, a plus qu'une vue panoramique des Trois Gorges à partager avec le monde





CHONGQING, Chine, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- En janvier 2023, le 13e Festival international du tourisme des Trois Gorges du Yangtsé en Chine s'est tenu dans le district de Wanzhou, à Chongqing, dans le sud-ouest du pays. Le concert « Concert of World Great Rivers » s'est déroulé sur les rives du fleuve Yangtsé, tout comme d'autres activités de soutien hautes en couleur, telles que le festival de la culture alimentaire des Trois Gorges et le festival du poisson grillé de Wanzhou, améliorant considérablement l'image de marque globale du tourisme des Trois Gorges.

Le district de Wanzhou est le « coeur » des Trois Gorges du fleuve Yangtsé. En tant que liaison importante du grand passage de la civilisation du fleuve Yangtsé, le district un patrimoine historique et culturel riche. C'est la destination poétique chantée par les lettrés de tous les âges. C'est aussi un nouveau point de départ pour le tourisme moderne des Trois Gorges, selon le département responsable de la publicité du district de Wanzhou.

Le fleuve Yangtsé traverse la ville, et le réservoir des Trois Gorges fait ressembler les eaux de Wanzhou à une peinture chinoise traditionnelle et à un pays des merveilles mystérieux. Entouré d'un lac limpide et de montagnes verdoyantes, le niveau d'eau de 175 mètres du fleuve Yangtsé confère à Wanzhou une vue impressionnante sur un vaste lac plat émergeant des gorges, faisant de la ville l'une des plus belles villes de Chine avec un paysage composé de montagnes et de rivières.

Vous trouverez une culture et une histoire riches presque partout à Wanzhou. Au fil des millénaires, la culture Bayu, la culture des Trois Gorges et la culture des immigrants se sont mélangées et développées ici, laissant d'innombrables sites pittoresques. Les spectacles folkloriques, comme l'opéra de claquettes, l'opéra de bambou et l'opéra de tambour, perpétuent le patrimoine culturel et le charme moderne de cette ville ancestrale.

Sur la base des rives s'étalant sur 25 km, Wanzhou a transformé la ville en une zone panoramique nationale 5A, permettant aux citoyens de vivre dans cette zone. La conception du paysage urbain de la ville est un chef-d'oeuvre de l'évolution des temps, ainsi que de la détermination et de la sincérité des habitants de Wanzhou.

C'est un bon choix que de commencer une visite de la section du fleuve Yangtsé à Wanzhou par le clocher de Xishan. Ce bâtiment emblématique, aussi célèbre que la Maison des douanes de Shanghai et que la Maison des douanes de Hankow à Wuhan, a été le témoin de l'histoire de l'ouverture du port et du commerce à Wanzhou. Aujourd'hui, la cloche mélodieuse est toujours en phase avec le rythme de la nouvelle ère.

En montant depuis le quartier central des affaires de Gaosuntang, on peut trouver des dizaines d'inscriptions écrites par des érudits célèbres et des moines raffinés des anciennes dynasties sur les murs de la montagne Literati Mountain Taibai. C'est un lieu très fréquenté par les touristes. Grimper au sommet de la montagne permet non seulement de faire preuve d'ambition, mais aussi d'avoir une vue panoramique de Wanzhou.

Pendant votre temps libre, vous pouvez vous promener le long des berges de la rivière, admirer les vues ainsi que les activités à pagaies. À la nuit tombée, on peut faire du bateau, écouter les vibrations de l'opéra du Sichuan et ressentir le charme unique de la célèbre ville d'art populaire chinois. Vous pourrez également apprécier le nouveau look du bloc de voyage culturel de la ville de Tiansheng, dont la luminosité étincelante suffit à inciter les gens à s'y attarder.

Les rues de Wanzhou renferment bien d'autres surprises. Il est toujours plaisant de choisir les trois célèbres délices que sont le poisson grillé, la viande cuite à la vapeur et les nouilles en sauce, mais les aliments les plus populaires auprès des jeunes sont les snacks de rue. Ces humbles stands, cachés dans les profondeurs des quartiers animés, sont là depuis des décennies, avec de longues files d'attente comme preuve de leur goût délicieux. Il suffit de trouver un restaurant pour s'y asseoir et profiter des repas, du vin et des snacks de nuit, au milieu des appels incessants des clients qui réclament plus de nourriture, qui constituent les saveurs locales les plus uniques de cette ville.

Le Wanzhou d'aujourd'hui s'ouvre au monde entier. La mise en service de la ligne ferroviaire à grande vitesse Zhengzhou-Chongqing, le bateau de croisière Yangtze Gold et les vols pleins à l'aéroport de Wanzhou donnent une nouvelle vitalité à la route qui fait le tour des Trois Gorges via Wanzhou. Il s'agit de la première route touristique renommée promue à l'étranger par la Chine. De plus en plus de touristes chinois et étrangers sont attirés par Wanzhou et les vues panoramiques des Trois Gorges.

Liens vers les images en pièces jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=437083

Légende : L'ancien clocher de Xishan, face aux eaux et aux montagnes verdoyantes, témoigne du nouveau développement de Wanzhou.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1980675/Xishan_bell_tower.jpg

Communiqué envoyé le 11 janvier 2023 à 05:27 et diffusé par :