MORISS IMMOBILIER LANCE SON ANNEE 2023 AVEC L'OUVERTURE DE DEUX NOUVELLES AGENCES IMMOBILIERES A PARIS ET EN BANLIEUE





Moriss Immobilier, le groupe lancé en 2019 par Mickael Abitbol, est fier d'annoncer l'ouverture ses dix-neuf et vingtième agences pour janvier 2023. Le groupe poursuit ainsi son développement et s'impose comme un acteur référent de l'immobilier parisien.

Après avoir lancé la franchise à destination de ses collaborateurs en 2022, le groupe Moriss Immobilier continue d'affirmer ses ambitions à Paris et Proche Banlieue avec deux nouvelles ouverture dans le cinquième arrondissement et à Nogent-Sur-Marne.

Une stratégie de diversification pour un panel de services complets

Le covid a changé l'approche immobilière des acheteurs, désormais beaucoup plus à l'écoute de biens proposant de grands espaces et un contact direct avec la nature tout en conservant une proximité avec la capitale. L'agence de Nogent-Sur-Marne rejoint ainsi celles de Neuilly et Saint-Mandé. Idéalement située au 2 rue André Pointier, l'ouverture de ce nouveau lieu est prévu pour 30 janvier 2023

Concernant le Vème arrondissement, c'est une première pour le groupe qui ouvre ainsi sa première agence dans le quartier ; au 8 rue Claude Bernard, lieu hautement stratégique puisque situé en plein coeur du triangle Port-Royal, Les Gobelins et Place Monge, le tout à quelques mètres du Jardin des Plantes.

2023, une année charnière pour le secteur et prometteuse pour Moriss Immobilier

Outre ces deux nouvelles ouvertures, le groupe poursuit également l'expansion de sa nouvelle branche Moriss Gestion et ambitionne de s'installer par-delà les frontières de Paris et l'Ile de France avec des projets à l'étude dans le Sud de la France, en Belgique et à Londres.

« Nous avons beaucoup de projets déjà bien lancés et d'autre à concrétiser. Le groupe évolue vite et bien et nous devrions rapidement passer la barre des 200 collaborateurs et des 25 agences sur les 18 prochains mois. » - Mickael Abitbol, fondateur de Moriss Immobilier

Communiqué envoyé le 11 janvier 2023 à 04:00 et diffusé par :