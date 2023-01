CSafe renforce son écosystème numérique en lançant les enregistreurs de données TracSafe et le portail CSafe Connect





Les enregistreurs de données TracSafe, adaptés aux besoins, sont directement reliés au portail client CSafe Connect, créant ainsi la prochaine itération d'un écosystème numérique progressif axé sur le client

MONROE, Ohio, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- CSafe , le plus grand fournisseur d'une gamme complète de solutions d'expédition à température contrôlée actives et passives pour l'industrie pharmaceutique, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle gamme d'enregistreurs de données en temps réel TracSafe et du portail client CSafe Connect nouvellement étendu.

TracSafe comprend une suite de dispositifs de suivi disponibles pour des applications à usage unique, réutilisables et en temps réel dans la plupart des solutions CSafe, notamment : CSafe RKN et CSafe RAP, CSafe APS, les expéditeurs de palettes Silverpod, la gamme complète de colis Softbox et le CGT Ultra. Les futurs produits seront également compatibles avec les dispositifs TracSafe.

Le portail client CSafe Connect permet une chaîne d'approvisionnement véritablement connectée en rassemblant les produits, les informations et les solutions sous un seul et même identifiant. Sur cette nouvelle plateforme, les clients de CSafe peuvent passer des commandes, suivre et gérer les expéditions en temps réel, enregistrer un ticket d'assistance, discuter en direct avec le personnel d'assistance, télécharger des documents importants sur les produits et accéder à des formations en ligne.

« Nous nous sommes engagés dans ce voyage de transformation numérique il y a trois ans et avons toujours gardé un oeil sur l'avenir en continuant à développer ce nouvel écosystème numérique de la chaîne du froid. Ce que nous lançons aujourd'hui est la prochaine itération logique de notre offre et de notre promesse de fournir aux clients ce dont ils ont besoin pour être vraiment au service des patients », a déclaré Patrick Schafer, PDG de CSafe. « La combinaison de produits, de services et d'outils que nous proposons aujourd'hui a le pouvoir de réduire la perte de produits des clients, de créer des économies opérationnelles, d'augmenter la vitesse de livraison et d'améliorer la capacité de prise de décision. Et ce n'est que le début. D'autres produits sont en cours de développement et arriveront sur le marché dans les mois à venir et je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de vous en parler dès leur sortie. »

À propos de CSafe

CSafe offre la suite la plus complète de solutions d'expédition thermique pour les besoins d'expédition de la chaîne du froid pharmaceutique dans le monde entier. En mettant l'accent sur le « patient d'abord », une expertise approfondie du secteur et un engagement envers l'innovation, CSafe continue de fournir des produits de pointe dans les segments actifs et passifs. CSafe est le seul fournisseur doté d'un portefeuille de bout en bout comprenant des cas d'utilisation actifs et passifs pour le fret aérien en vrac, les colis, les cellules et les gènes ainsi que des cas d'utilisation spécialisés pour le dernier kilomètre avec la capacité de répondre à la gamme complète des exigences d'expédition de la chaîne du froid pour les produits pharmaceutiques avec une qualité et une fiabilité de pointe. Peu importe la taille, la durée et la température, CSafe est au coeur de votre chaîne du froid. csafeglobal.com

Contact pour les médias :

Lori Conaway

Communications marketing mondiales

+1 405.633.2344

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1980241/CSafe_Connect_trackers.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1917781/CSafe_Logo_New.jpg

Communiqué envoyé le 11 janvier 2023 à 03:20 et diffusé par :