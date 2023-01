Denodo obtient le statut de fournisseur indépendant de logiciels de données et d'analyse pour AWS





Denodo, leader en gestion des données, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le statut de fournisseur indépendant de logiciels de données et d'analyse du programme Amazon Web Services (AWS). Ce statut de partenaire AWS démontre que Denodo possède une expertise approfondie en intégration, gestion et fourniture de données distribuées pour la veille stratégique et l'analyse avancée au profit d'entreprises de taille moyenne employant les services AWS.

Alors que le cloud poursuit sa démocratisation rapide, accélérée par les changements en matière de consommation des données causés par la pandémie, les utilisateurs ne peuvent plus attendre des semaines avant la fourniture des données. Grâce à la connectivité native de Denodo avec Amazon Redshift, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon EMR et Amazon Athena, les entreprises peuvent intégrer des pétaoctets de données en temps réel pour obtenir une vue globale de leur activité. La plateforme Denodo pour AWS raccourcit le temps de génération des renseignements et accélère les services de données grâce à une gestion des données logique prête à l'emploi alimentée par la virtualisation des données, accélérant ainsi la migration vers le cloud.

« Denodo est très heureuse d'obtenir le statut de fournisseur indépendant de logiciels de données et d'analyse AWS » a déclaré Suresh Chandrasekaran, Vice-président exécutif de Denodo. « Notre empreinte AWS est énorme : des centaines de nos clients exécutent la plateforme Denodo sur AWS, accèdent à divers services AWS via Denodo et achètent la plateforme Denodo sur AWS Marketplace. Cette distinction de compétence reconnaît le travail que nous avons accompli avec AWS pendant plusieurs années ».

Un paysage de données complexe, composé de lacs de données dans le cloud, d'architectures de l'Internet des objets (IoT), de NoSQL et de logiciels en tant que service (SaaS) remplit les besoins de l'analytique, du langage machine (LM) et de l'intelligence artificielle (IA) dans le cloud hybride moderne. Cependant, il peut s'avérer long et parfois pratiquement impossible d'explorer et de comprendre toutes les données disponibles au sein d'une entreprise, comme l'a démontré l'enquête mondiale 2022 de Denodo sur le cloud. Le catalogue de données avancé de Denodo permet de documenter facilement des jeux de données existants et de les mettre rapidement à la disposition d'utilisateurs professionnels en mode libre-service.

Comme l'explique Jim Mellon, responsable de l'architecture chez Syngenta, « Nous avons opté pour la plateforme Denodo afin de bâtir une plateforme de données en libre-service sur AWS pour nos consommateurs de données. Comme ces données sont réparties dans différentes régions, la solution de virtualisation des données de Denodo nous a permis de relier plusieurs sources disparates au moins 4x plus vite qu'avec les technologies d'intégration de données classiques et de centraliser l'autorisation et la protection des données. À l'échelle de l'entreprise, nous avons constaté un bond x35 du nombre d'utilisateurs accédant à la plateforme de données, ce qui a abouti à une large adoption de la prise de décision basée sur les données ».

La plateforme Denodo pour AWS est disponible sur AWS Marketplace et Denodo propose un essai gratuit de Denodo Professional pour AWS pendant 30 jours.

À propos de Denodo

Denodo est un leader de la gestion des données. La plateforme primée Denodo est la principale plateforme d'intégration, de gestion et de livraison de données, utilisant une approche logique pour permettre la BI en libre-service, la science des données, l'intégration de données hybride/multicloud, et les services de données d'entreprise. Réalisant plus de 400 % de retour sur investissement et des millions de dollars de bénéfices, les clients de Denodo dans les grandes et moyennes entreprises opérant dans plus de 30 secteurs d'activités ont amorti leur investissement en moins de 6 mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.denodo.com ou appelez +1 877 556 2531 (US) / +44 (0) 20 7869 8053 (UK) / +65 6950 7489 (Singapour).

