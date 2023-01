El Corte Inglés, plus grand magasin d'Europe, transforme l'expérience d'achat avec Sprinklr





Sprinklr (NYSE: CXM), la plateforme de gestion unifiée de l'expérience client (Unified-CXM) pour les entreprises modernes, annonce aujourd'hui que le plus grand magasin d'Europe, El Corte Inglés, a sélectionné Sprinklr pour transformer sa stratégie d'engagement client en ligne au Portugal. Avec trois gammes de produits Sprinklr Social Publishing & Engagement, Modern Research et Modern Marketing & Advertising, El Corte Inglés est en mesure d'offrir une expérience d'engagement client omnicanal tout au long du parcours d'achat du client.

"El Corte Inglés a toujours accordé la priorité à l'expérience client. Cette stratégie nous a maintenus à l'avant-garde du marché de détail et est à l'origine de notre décision de nous associer à Sprinklr ici au Portugal", déclare Susana Santos, directrice des communications, El Corte Inglés Portugal. "Sprinklr fournit la plateforme la plus complète et unifiée pour la gestion de l'expérience client numérique, et nous sommes ravis de travailler avec eux à la prochaine étape de notre transformation de l'expérience client numérique."

Alors que les clients réalisent de plus en plus d'achats, demandent un service à la clientèle et recherchent des achats au détail sur les réseaux sociaux, El Corte Inglés Portugal se tourne vers Sprinklr pour améliorer l'expérience d'achat numérique.

"Les acheteurs s'attendent à des expériences humaines et personnalisées, quel que soit le canal, à tout moment. Avec Sprinklr, El Corte Inglés sera en mesure d'y parvenir (communiquer sur des canaux externes, collaborer via des silos internes) et d'offrir des expériences humaines à grande échelle à partir d'une plateforme unifiée", déclare Kris Wood, vice-président principal, EMEA, Sprinklr.

El Corte Inglés Portugal mettra en oeuvre les produits suivants:

Sprinklr Social Publishing & Engagement ? Améliorera l'efficacité de l'équipe et réduira les coûts grâce à l'IA et à l'automatisation avancées, tout en créant une source de vérité pour la publication et l'engagement.

? Améliorera l'efficacité de l'équipe et réduira les coûts grâce à l'IA et à l'automatisation avancées, tout en créant une source de vérité pour la publication et l'engagement. Sprinklr Modern Research ? Des perspectives d'IA aideront l'équipe à comprendre la voix du client pour créer un contenu pertinent et hautement performant.

? Des perspectives d'IA aideront l'équipe à comprendre la voix du client pour créer un contenu pertinent et hautement performant. Sprinklr Modern Marketing & Advertising ? La consolidation de l'activité organique et payante contribuera à augmenter les performances publicitaires et à réduire les coûts.

Pour plus d'informations sur les clients, visitez Sprinklr Customer Stories.

À propos de Sprinklr

Sprinklr est un chef de file des logiciels d'entreprise pour toutes les fonctions orientées vers le client. Avec l'IA avancée, la plateforme de gestion unifiée de l'expérience client (Unified-CXM) de Sprinklr aide les entreprises à offrir des expériences humaines à chaque client, à chaque fois, sur n'importe quel canal moderne. Basé à New York et avec des employés dans le monde entier, Sprinklr travaille avec plus de 1 000 des plus grandes entreprises au niveau mondial, à l'instar de Microsoft, P&G, Samsung, et avec plus de 50% du Fortune 100.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 janvier 2023 à 03:05 et diffusé par :