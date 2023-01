CES 2023 : OMRON Healthcare met en oeuvre de nouveaux efforts pour concrétiser la vision « Objectif zéro », zéro crise cardiaque et zéro accident vasculaire cérébral (AVC)





- « Viso », le nouveau service britannique de surveillance à distance des patients, sera lancé au début de l'année 2023

KYOTO, Japon, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. (ci-après la Société) dévoile un nouveau service britannique de surveillance à distance des patients pour concrétiser sa vision « Objectif zéro » visant à éliminer les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, à l'occasion du plus grand salon mondial de l'électronique grand public (CES 2023). La Société s'attaque à la fibrillation auriculaire (AFib), l'un des types d'arythmie les plus répandus, et présente une série d'initiatives visant à détecter l'AFib à un stade précoce au CES 2023, qui se tient du 5 au 8 janvier à Las Vegas, aux États-Unis.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202212271734-O2-jtQRl17o

Le détail de l'exposition des stands est le suivant :

Thèmes du CES 2023

1. Détection précoce des maladies cardiaques grâce à la technologie de surveillance de la pression artérielle + ECG

OMRON Healthcare s'intéresse à la fibrillation auriculaire (AFib), l'une des affections cardiaques et un facteur de risque d'infarctus cérébral cardiogénique. Comme elle présente des symptômes subtils qui vont et viennent, ou qui passent tout simplement inaperçus, il est difficile de détecter la maladie à un stade précoce. Cependant, une détection précoce et un traitement approprié peuvent réduire le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Une étude montre que l'hypertension augmente le risque d'AFib à un niveau 3 fois supérieur à la moyenne. Aux États-Unis, 116 millions d'adultes vivent avec une pression artérielle élevée et 37 millions d'entre eux présentent une hypertension de stade 2 non contrôlée (*1). Les recherches montrent que la prévalence de l'AFib va continuer à augmenter au cours de la prochaine décennie (*2) et les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) estiment que 12,1 millions de personnes aux États-Unis seront atteintes d'AFib en 2030 (*3). La Société a lancé sur le marché mondial le tensiomètre à bras supérieur avec ECG intégré. Grâce à ce dispositif innovant, les utilisateurs et les professionnels de la santé sont en mesure d'utiliser les données enregistrées à domicile pour le traitement et, par conséquent, la détection précoce de l'AFib chez les patients hypertendus pourrait être réalisée.

Remarques :

(*1) Centres de contrôle et de prévention des maladies (14 octobre 2022). « Les faits concernant l'hypertension », Centres de contrôle et de prévention des maladies. https://www.cdc.gov/bloodpressure/facts.htm

(*2) Centres de contrôle et de prévention des maladies (14 octobre 2022). « Fibrillation auriculaire », Centres de contrôle et de prévention des maladies. https://www.cdc.gov/heartdisease/atrial_fibrillation.htm

(*3) Centres de contrôle et de prévention des maladies (14 octobre 2022). « Fibrillation auriculaire », Centres de contrôle et de prévention des maladies. https://www.cdc.gov/heartdisease/atrial_fibrillation.htm

2. Développement de la santé numérique

La société a également dévoilé les dernières fonctionnalités, notamment un « Personal Heart Health Coach » (coach personnel en santé cardiovasculaire) et une « Care Team » (équipe de soins), de son application OMRON connect (US/CAN/EMEA), qui a été lancée sur les marchés américain, canadien et EMEA. Dans le cadre de la fonctionnalité « Personal Heart Health Coach », l'application analyse les données vitales enregistrées par les appareils connectés d'OMRON en utilisant la technologie de l'intelligence artificielle et fournit aux utilisateurs des informations et des conseils pour modifier leur comportement, ainsi que des recettes, des conseils en matière de santé et d'exercice, et le poids corporel et la pression artérielle cibles correspondant à des informations spécifiques sur les données de l'utilisateur. Une fonctionnalité « Care Team » permettra à l'utilisateur de constituer sa propre équipe de soins, qui peut être un professionnel de la santé, un ami ou un membre de la famille. Les membres de l'équipe peuvent également surveiller les données vitales dans l'application.

3. Innovation des services mondiaux de suivi à distance des patients

- Viso, une nouvelle plateforme RPM multimaladies au Royaume-Uni

Ce service, dont le lancement est prévu début 2023, aidera les patients atteints de maladies chroniques à partager avec leurs médecins des données de santé vitales depuis leur domicile. Il permet aux médecins de surveiller l'état physique et la prise de médicaments de leurs patients afin d'améliorer la gestion des soins chroniques. Au Royaume-Uni, les patients ont la possibilité de s'inscrire auprès d'un médecin généraliste qui s'occupera de nombreux patients et pathologies, de la première visite au traitement à long terme. Il est donc essentiel d'optimiser la répartition de leur temps et de leur charge de travail.

Avec Viso, les patients peuvent partager avec leurs médecins leurs multiples données vitales, notamment leur tension artérielle et leur poids corporel, tandis que les médecins surveillent à distance les données de leurs patients entre leurs visites au cabinet. Les données de pression artérielle accumulées par Viso sont analysées par un programme de médication développé par une équipe de l'Université d'Oxford, et l'application recommande un plan de médication personnalisé de trois mois pour chaque patient à son médecin. Avec Viso, les patients peuvent également saisir leur adhésion au traitement et leur condition physique en répondant à un questionnaire supervisé par un médecin spécialiste. Par conséquent, plus les utilisateurs utilisent l'application, plus celle-ci apprend à connaître les patients et à les aider à comprendre leur état. L'application envoie des notifications automatiques par l'intermédiaire des médecins lorsqu'un patient présente des relevés qui indiquent si des mesures doivent être prises, ce qui met en évidence les besoins les plus urgents et les plus à risque. Viso peut être intégré directement au dossier médical électronique (DME) du médecin afin que les dossiers des patients soient gérés de manière centralisée et complète, en toute sécurité. La Société s'engage à soutenir les patients atteints de maladies chroniques au Royaume-Uni et à faire un pas en avant dans la réalisation de la détection et du traitement précoces des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

- VitalSight (TM), un RPM pour les patients souffrant d'hypertension artérielle aux États-Unis.

Au CES 2023, le témoignage d'un médecin qui utilise le programme VitalSight depuis septembre 2020 est présenté. Un site de couverture présente l'efficacité d'un traitement et l'économie de santé des services RPM ainsi que les dernières données d'étude.

