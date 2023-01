Yadea cible le marché américain avec le lancement de trois nouveaux modèles de vélos électriques au CES 2023





Le fabricant de véhicules électriques à deux roues présente de nouveaux vélos électriques au CES après sa participation à EUROBIKE et à EICMA

LAS VEGAS, le 11 janv. 2023 /CNW/ - Yadea , la plus importante marque de véhicules électriques à deux roues du monde, a fait ses débuts au Consumer Electronics Show (CES) 2023 à Las Vegas. La participation à cet événement annuel est une étape clé et stratégique de sa feuille de route pour la mondialisation de l'entreprise en 2023. Yadea a dévoilé une gamme de nouveaux modèles de vélos électriques, dont Innovator, Urider S et Trooper 01, dans le but de révolutionner l'expérience de déplacement des cyclistes en Amérique du Nord.

Cela fait suite au succès de Yadea à EUROBIKE et à EICMA en 2022, où la marque a présenté de nombreux nouveaux modèles de motocyclettes, bicyclettes, cyclomoteurs et trottinettes électriques et a attiré l'attention des concessionnaires.

Les trois expositions de véhicules électriques à deux roues de Yadea qui utilisent sa technologie de moteur intelligente brevetée se sont imposés comme des faits saillants du CES 2023

Yadea Group a commencé à produire des vélos électriques il y a cinq ans et a mis sur pied une équipe de recherche et développement composée de diplômés de l'université Tsinghua. Il est à noter que 90 % des moteurs installés sur ses vélos électriques ont été mis au point à l'interne.

Le moteur intelligent exclusif de Yadea offre un couple maximal de 100 Nm et un algorithme intégré à capteurs multiples qui peut déterminer avec précision l'intention du cycliste, la précision du couplemètre atteignant 0,01 Nm. Sans connecteurs internes, le moteur possède le moins de pièces de l'industrie, réduisant ainsi les risques d'interférence tout en facilitant sa réparation et son remplacement.

Le modèle Innovator a notamment reçu le prix Bronze de l'IDEA et le prix Good Design du Japon. Il est doté d'un châssis moulé monocoque en magnésium, ainsi que d'un bras simple avant et arrière, se pliant jusqu'à 9,535 pieds en tandem avec une conception exclusive pour le support de rangement, le tout afin de permettre une expérience de déplacement exceptionnelle et d'en faire l'outil de transport idéal pour les navetteurs. De plus, Innovator tire parti de la technologie exclusive TorqueTronic de Yadea pour améliorer l'expérience de conduite en facilitant le changement de vitesses.

Urider S est équipé d'une batterie au lithium LG18650 de grande capacité et à haute densité, d'un chargeur rapide de 3 A 48 V (recharge en 4 à 5 heures) ainsi que de bâtis avant et arrière avec de grandes capacités de chargement.

L'un des points saillants du Trooper 01 est sa ressemblance frappante avec une motocyclette que l'on chevauche à califourchon. Le vélo électronique est doté de puissantes cellules de lithium à haute densité d'énergie, ainsi que de pneus larges et de freins à disque supérieurs qui assurent une expérience de conduite sécuritaire même sur des routes cahoteuses et mal pavées.

De plus, le produit est offert en version bimoteur de 1 000 W et en version monomoteur de 750 W, toutes deux dotées de la technologie de différentiel électronique à glissement limité (ELSD) qui offre de meilleurs rendements de sécurité en prévenant la perte de contrôle lors du démarrage et de la montée. L'écran TFT-LCD dédié affiche l'état en temps réel des moteurs avant et arrière. Le conducteur peut facilement passer d'un mode de fonctionnement à l'autre, y compris la conduite avant simple, la conduite arrière simple, la conduite double et la conduite double à temps plein. Grâce à ses fonctionnalités personnalisables selon les préférences du conducteur, le vélo électronique offre une expérience à la fois plus divertissante et originale.

Yadea fait son entrée sur le marché américain avec de nouveaux véhicules électriques à deux roues idéaux pour les voyages de courte à moyenne distance

Afin de tirer parti des possibilités considérables que présente la croissance rapide du marché américain, Yadea prévoit de lancer cette année une série de campagnes de commercialisation locales pour faire la promotion du Trooper 01, URider S et Innovator. L'entreprise compte ainsi stimuler la croissance de la marque sur le marché en soutenant ses partenaires locaux et en collaborant avec eux.

En même temps, Yadea a renforcé et étendu sa présence sur de multiples canaux. Outre le lancement de son site Web officiel pour ses vélos électroniques ( https://store.yadea.com ), l'entreprise a également construit des installations logistiques de vélo électronique et des entrepôts d'après-vente dans plusieurs États de l'Ouest et du Midwest des États-Unis afin d'offrir un service à la clientèle plus rapide. Elle a également cherché à élargir le réseau de concessionnaires en attirant des investissements à la CSE cette année.

Yadea est convaincue qu'en alliant qualité, technologies et services, elle se trouve bien placée pour offrir des produits et des services extraordinaires aux consommateurs locaux, tout en améliorant l'expérience des utilisateurs de vélos électriques, et ce dans un avenir proche.

À propos de Yadea

À ce jour, Yadea, la marque de véhicules électriques à deux roues la plus importante et la plus vendue à l'échelle mondiale, a vendu ses produits à 70 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays et régions et dispose d'un réseau de plus de 40 000 détaillants dans le monde. Notamment, l'entreprise est en tête des ventes mondiales depuis cinq années consécutives parmi les fabricants de véhicules à deux roues. Ayant pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea, le premier développeur et fabricant mondial de véhicules électriques à deux roues, continue d'investir dans la recherche et le développement, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

