ESY SUNHOME lancera le produit de stockage d'énergie tout-en-un HM6 le 14 janvier





SHENZHEN, Chine, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- ESY SUNHOME (« ESYSH »), une nouvelle société de stockage d'énergie, s'apprête à lancer son système de stockage d'énergie tout-en-un, le HM6, le 14 janvier. Le nouveau produit est le fruit de deux ans de travaux de recherche de l'entreprise, qui est animée par l'objectif d'introduire des principes de protection de l'environnement dans les foyers du monde entier.

« Notre nouvelle approche en matière de développement d'équipements de stockage d'énergie domestiques aide à promouvoir la protection de l'environnement à la maison, ce qui sera avantageux pour les jeunes générations, a déclaré M. Lee, le fondateur d'ESYSH. En facilitant l'installation d'un équipement de stockage d'énergie photovoltaïque dans chaque foyer, nous permettrons à la prochaine génération de jeunes enfants d'être exposée depuis le plus jeune âge à la technologie énergétique, ce qui sera bénéfique pour les efforts de protection de l'environnement. »

Le HM6 de ESYSH fonctionne essentiellement comme un nouvel appareil électroménager qui améliore la qualité de vie des gens en fournissant de l'électricité, tout en étant aussi simple à utiliser que les réfrigérateurs et les machines à laver. Le produit est extrêmement facile à installer et fonctionne normalement une fois que les modules de batterie sont empilés les uns sur les autres, ce qui élimine le risque d'erreurs d'installation et permet de réaliser 60 à 70 % d'économies sur les frais d'installation.

Les propriétés de résistance à l'eau et à la poussière IP66 assurent que le fonctionnement du HM6 n'est pas perturbé lors de violentes tempêtes. Le produit fonctionne également en cas de températures extrêmes et n'a pas besoin d'être préchauffé même lorsque la température atteint -20 degrés Celsius. Le HM6 s'active automatiquement en cas de coupure soudaine du courant, éliminant ainsi les perturbations dues aux pannes d'électricité.

De plus, les utilisateurs peuvent utiliser l'application de l'entreprise pour surveiller en toute facilité l'état de fonctionnement du produit 24 heures sur 24. L'application offre trois niveaux d'alerte précoce et une alarme pour garantir la sécurité des utilisateurs et s'assurer que l'équipe d'entretien après-vente est contactée à temps.

ESYSH a initialement été créée comme une entreprise de batteries au lithium, propulsée par des systèmes de protection de premier plan et une équipe de recherche et développement hautement professionnelle. Ces éléments ont servi de fondements techniques pour l'entreprise, tandis que son fondateur cherchait à renforcer la mission et la vision de la marque. M. Lee était préoccupé du fait que peu de produits de stockage d'énergie étaient disponibles aux ménages du monde entier. Fasciné par le lien potentiel entre les batteries au lithium et les solutions de stockage d'énergie photovoltaïque,

il s'est ensuite consacré pendant deux ans à mener une recherche approfondie et à étudier l'industrie, mettant en place une équipe professionnelle efficace et hautement qualifiée de recherche et développement, de fabrication et de gestion de la qualité. Les deux années d'efforts de l'équipe aboutiront au lancement du HM6 le 14 janvier.

En tant que père, M. Lee est conscient de la situation environnementale et des scénarios troublants auxquels ses enfants pourraient faire face à mesure qu'ils grandissent. Cette préoccupation a également inspiré la mission de la marque, qui consiste à inculquer aux générations futures un sens de l'écologie qu'ils cultiveront dans leur propre maison, dans le cadre des activités familiales.

ESYSH a établi des succursales à Sydney, en Australie et à Munich, en Allemagne. En lançant ces nouveaux produits, la marque a officiellement commencé son expansion mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1979580/0302276f59c060e729413b22d998e72.jpg

Communiqué envoyé le 10 janvier 2023 à 22:21 et diffusé par :