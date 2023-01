Constellar et le China National Convention Center s'engagent dans un partenariat stratégique pour la création d'événements et l'échange de connaissances





SINGAPOUR, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Constellar, le partenaire de référence en Asie pour la création d'expériences innovantes en matière d'événements et de lieux de réunion, a conclu un protocole d'accord avec le Centre national des congrès de Chine (CNCC), le plus grand centre de congrès de Chine à Pékin. Cela permettra à Constellar et au CNCC d'explorer les possibilités de partenariat stratégique et de faciliter les échanges industriels dans le domaine du MICE (« Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions ») entre Singapour et la Chine en 2023.

Le MICE reste un moteur de croissance dynamique à mesure que les économies et les frontières s'ouvrent à nouveau. À Singapour, l'industrie MICE a montré une forte reprise avec un pipeline robuste d'événements internationaux en 2023 et au-delà. Cela se reflète également dans la demande croissante des organisateurs d'événements pour accueillir des événements sur le site géré par Constellar, l'EXPO de Singapour, où les réservations ont atteint environ 65 % des niveaux pré-Covid jusqu'à présent. En 2022, Constellar a également réuni environ 87 000 participants à ses quatre expositions commerciales clés : Agri-Food Tech Expo Asia, BuildTech Asia, Industrial Transformation ASIA-PACIFIC et Singapore FinTech Festival. En 2023, Constellar continuera à développer son portefeuille par le biais d'une croissance organique et inorganique, avec une empreinte internationale en Grande Chine renforcée par ce protocole d'accord.

D'autres événements et réunions internationaux devraient également revenir à Pékin avec la réouverture des frontières chinoises ce mois-ci. Pékin est l'une des plus grandes économies métropolitaines du monde, où se trouvent plus de 50 entreprises du classement Fortune Global 500 et plus de 100 des plus grandes entreprises chinoises. Dans le contexte d'un paysage événementiel en mutation et d'une forte demande d'événements en face à face, le partenariat stratégique facilitera la création de nouveaux événements, l'échange de talents et de connaissances en s'appuyant sur la sagesse et l'expérience collectives des deux parties.

« Constellar se réjouit d'être le partenaire du CNCC dans l'expansion de ses réseaux, permettant aux entreprises de Singapour et de Chine d'atteindre de nouveaux publics et de s'internationaliser », a déclaré M. Jean-François Quentin, président-directeur général du groupe Constellar. Il a ajouté : « Le paysage MICE de l'Asie reste dynamique avec une demande refoulée et de fortes opportunités de croissance. Avec Singapour et Pékin comme deux de ses plus importants centres économiques, Constellar et le CNCC peuvent jouer un rôle clé dans la restauration du dynamisme de l'industrie MICE en renforçant les plateformes de transformation des affaires et de l'industrie. »

Situé dans le parc central olympique de Pékin, identifié comme l'une des six zones de production économique haut de gamme axée sur le divertissement, le tourisme sportif et les conventions d'affaires, le Centre national des congrès de Chine est le plus grand centre des congrès de Chine, accueillant plus de 10 000 événements depuis son ouverture en 2009. L'accent stratégique mis sur Pékin par le gouvernement chinois va accélérer sa croissance économique et son expansion en tant que centrale MICE pour la nation.

M. Wei Mingqian, directeur général du Centre national des congrès de Chine, a déclaré : « Constellar et le CNCC sont tous deux des leaders sur les marchés événementiels d'Asie. Notre partenariat renforce notre expertise en matière d'organisation d'événements et de lieux innovants pour les entreprises et les clients. Nous sommes impatients de combiner nos connaissances, de stimuler les échanges mutuels et d'unir nos forces pour renforcer la coopération et les échanges industriels entre la Chine et Singapour. »

