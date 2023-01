Constellar et le Centre des congrès national de Chine s'engagent dans un partenariat stratégique pour la création d'événements et l'échange de connaissances





SINGAPOUR, 10 janvier 2023 /CNW/ - Constellar, partenaire de référence de l'Asie en matière d'événements et d'expériences novateurs, a conclu un protocole d'entente avec le Centre de congrès national de Chine (CNCC), le plus grand palais de congrès du pays à Beijing. Cela permettra à Constellar et au CNCC d'explorer les possibilités de partenariat stratégique et de faciliter les échanges de l'industrie en matière de réunions, de mesures incitatives, de conférences et d'expositions entre Singapour et la Chine en 2023.

Ce secteur demeure un moteur dynamique de croissance au moment de la réouverture des économies et des frontières. À Singapour, l'industrie des réunions, mesures incitatives, conférences et expositions a connu une forte reprise grâce à un solide éventail d'événements internationaux en 2023 et au-delà. Cela se reflète également dans la demande croissante des organisateurs pour la tenue d'événements sur le site géré par Constellar, l'EXPO de Singapour, où les réservations ont atteint environ 65 % des niveaux pré-COVID jusqu'à présent. En 2022, Constellar a également réuni plus de 87 000 participants dans le cadre de ses quatre principaux salons professionnels : Agri-Food Tech Expo Asia, BuildTech Asia, Industrial Transformation ASIA-PACIFIC et Singapore FinTech Festival. En 2023, Constellar continuera d'élargir son portefeuille grâce à la croissance interne et externe, et son empreinte internationale en Chine élargie sera bonifiée grâce à ce protocole d'entente.

D'autres événements et réunions internationaux devraient également revenir à Beijing avec la réouverture des frontières de la Chine ce mois-ci. Beijing est l'une des plus grandes économies métropolitaines du monde, comptant plus de 50 sociétés de l'indice Fortune Global 500 et plus de 100 des plus grandes sociétés chinoises. Dans le contexte de l'évolution du paysage événementiel et de la forte demande pour des événements en personne, le partenariat stratégique facilitera la création de nouveaux événements ainsi que l'échange de talents et de connaissances, en tirant parti de la sagesse et de l'expérience collectives des deux parties.

« Constellar se réjouit à l'idée de s'associer au CNCC pour élargir ses réseaux, ce qui permettra aux entreprises de Singapour et de la Chine d'atteindre de nouveaux publics et de s'internationaliser », a déclaré M. Jean-François Quentin, directeur général du Groupe Constellar. Il a ajouté : « Le paysage des réunions, mesures incitatives, conférences et expositions en Asie demeure dynamique, avec une demande refoulée et de fortes possibilités de croissance. Comptant Singapour et Beijing comme deux de ses plus importants centres économiques, Constellar et le CNCC peuvent jouer un rôle clé dans le rétablissement du dynamisme de ce secteur en renforçant les plateformes pour la transformation des entreprises et de l'industrie. »

Situé dans le Parc olympique central de Beijing, l'un des six centres de production économique haut de gamme axés sur le divertissement, le tourisme sportif et les congrès d'affaires, le Centre des congrès national de Chine est le plus grand palais de congrès chinois, accueillant plus de 10 000 événements depuis son ouverture en 2009. L'accent stratégique mis par le gouvernement chinois sur Beijing accélérera sa croissance économique et son expansion en tant que puissance du secteur des réunions, mesures incitatives, conférences et expositions pour le pays.

M. Wei Mingqian, directeur général du Centre de congrès national de Chine, a déclaré : « Constellar et CNCC sont des chefs de file de l'industrie des événements en Asie. Notre partenariat renforce encore davantage notre expertise dans l'organisation d'événements et d'expériences novateurs pour les entreprises et les clients. Nous nous réjouissons à l'idée de combiner nos connaissances, de stimuler les échanges mutuels et d'unir nos forces pour améliorer la coopération industrielle et les échanges entre la Chine et Singapour. »

