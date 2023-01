La Foire de Canton dévoile son site agrandi et devient le plus grand complexe d'expositions au monde





GUANGZHOU, Chine, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- L'expansion du Complexe d'exposition de la Foire d'importation et d'exportation de Chine (« Complexe de la Foire de Canton ») a inauguré son premier événement. Avec la plus grande salle d'exposition au monde et diverses divisions fonctionnelles, le Complexe de la Foire de Canton est devenu le plus grand parc des expositions au monde.

Les travaux d'agrandissement ont débuté en décembre 2020, notamment sur quatre zones fonctionnelles : les salles d'exposition, le centre de conférence, le centre administratif et le hall d'accueil. Il s'agit du plus grand projet d'expansion de l'histoire du Complexe de la Foire de Canton, sur une superficie totale de construction d'environ 560 000 mètres carrés, l'équivalent de 78 terrains de football standard. Une fois achevée, la Foire de Canton s'étendra sur une superficie de plus de 1,62 million de mètres carrés, avec près de 6 000 stands supplémentaires.

À ce jour, les nouvelles salles d'exposition et le hall d'accueil de l'aile est du site agrandi ont été mis en service à la fin des travaux. Le centre de conférence est toujours en construction et devrait être achevé en 2023.

L'agrandissement du Complexe de la Foire de Canton adhère au concept d'une exploitation écoénergétique qui emploie des technologies bas-carbone et écologiques de façon globale. La Foire de Canton réaffirme l'idée de conception écologique en sélectionnant des équipements basse consommation et en adoptant des systèmes intelligents. En améliorant l'efficacité des ressources employées, le Complexe de la Foire de Canton est en mesure d'économiser de l'espace, de l'eau, des matériaux et de l'énergie, atteignant ainsi un objectif de réduction des émissions de carbone plus important.

« Cela marque le début de la reprise complète des travaux de la Foire de Canton avec l'achèvement de la nouvelle zone D, a déclaré Ma Jiaying du China Foreign Trade Centre Group Co., Ltd. Par rapport au site précédent, la zone élargie est plus performante à la fois sur le plan matériel et sur le plan logiciel, notamment grâce à l'emploi d'équipements intelligents, à une salle d'exposition, un centre de conférence et'une salle de réunion polyvalente sans colonne, marquant un nouveau progrès dans la fonctionnalité et l'évolution du Complexe de la Foire de Canton. »

La 133e Foire de Canton reprendra hors-ligne sur un modèle hybride en ligne/hors-ligne en raison de l'assouplissement des politiques de régulation de l'épidémie en Chine. Le nouveau site permettra aux acheteurs du monde entier de mieux explorer les opportunités commerciales.

