S'YOUNG et Jo Loves renforcent leur partenariat et leur lien avec le marché chinois





La société a aidé la marque créée par Jo Malone CBE à réaliser des ventes supérieures aux prévisions sur le marché chinois

SHANGHAI, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- S'YOUNG International (« S'YOUNG », « la société »), le pionnier du modèle de coopération CP, une plateforme ouverte axée sur le numérique qui permet aux marques de beauté mondiales d'accéder et de se connecter au marché chinois, a élargi son partenariat avec Jo Loves (« la marque »), la toute dernière marque de la célèbre entrepreneuse en parfumerie Jo Malone CBE. Jo Loves a bénéficié du soutien local de S'YOUNG et enregistré des résultats significatifs sur le marché chinois malgré des conditions difficiles.

Pour faire face aux évolutions des attentes des consommateurs et aux conditions générales du marché chinois, l'équipe de S'YOUNG partage une vision claire avec la marque. La société travaille en étroite collaboration avec l'équipe de Jo Loves pour promouvoir une marque vraiment unique et joue de rôle de partenaire de la marque en Chine, en mettant l'accent sur le développement de marque, la gestion des produits et le marketing, plutôt que de se contenter d'un rôle de commercial.

Jo Loves, une collection innovante de parfums conçue par Jo Malone CBE en personne, est commercialisée à l'attention spécifique des consommateurs de la génération Z. En 2020, Jo Loves était à mi-chemin d'un déploiement international lorsque la pandémie a frappé. Comme l'a déclaré Jo Malone CBE dans une interview dans Vogue Business , elle est convaincue que la marque n'a pas besoin de bureaux et de salles de réunions chics, mais plutôt de « créativité, d'une excellente équipe et d'excellents partenaires » pour réussir.

Le soutien de S'YOUNG a permis aux ventes de Jo Loves d'atteindre des niveaux plus élevés que prévu en Chine. S'YOUNG a aidé Jo Loves à impressionner les consommateurs chinois grâce à une stratégie personnalisée, associant une histoire de marque élaborée à partir d'éléments précis, d'importantes actions marketing et une vaste expérience opérationnelle. À l'occasion de la Journée internationale des femmes de cette année, les ventes du parfum le plus populaire de Jo Loves, Mango Thai Lime, ont dépassé le million de yuans en à peine 5 minutes lors d'une campagne de livestreaming organisée par S'YOUNG, devenant ainsi le parfum importé le plus vendu sur Tmall, la plus grande plateforme de e-commerce business to consumer (B2C) de Chine.

S'YOUNG International permet aux marques de beauté internationales de se connecter au marché chinois en se concentrant sur la localisation culturelle, des opérations efficaces, la publicité et la distribution. L'équipe de plus de 4 000 personnes a travaillé avec plus de 50 grandes marques internationales, dont KIKO, CELLEX-C, MEMO PARIS, MESOESTETIC, ZELENS, LUMENE, etc. et a conclu un accord de coopération stratégique avec le groupe Johnson & Johnson pour les assister dans la vente en ligne de biens de consommation en Chine, notamment pour Dr. Ci:Labo, Listerine, Neutrogena, et plus encore.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://syoungintl.com/ .

