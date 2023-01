Déclaration conjointe du Canada et des États-Unis sur NEXUS





En guise de démonstration de la coopération continue qui lie le Canada et les États-Unis d'Amérique, le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro N. Mayorkas, et le ministre canadien de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, appuient et expriment leur appréciation au Customs and Border Protection (CBP) des États-Unis et à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour les progrès réalisés dans l'élaboration de solutions novatrices visant à offrir aux demandeurs NEXUS plus d'options et d'occasions de compléter leurs entrevues d'inscription à ce programme binational pour les voyageurs dignes de confiance. Ces efforts ont été déployés afin de s'assurer que chaque voyageur américain et canadien qualifié a la possibilité de bénéficier des voyages facilités qu'apporte NEXUS, soutenant ainsi les collectivités et les intérêts économiques des deux côtés de la frontière.

Afin d'éliminer l'important arriéré de demandes NEXUS, le CBP et l'ASFC ont accru le nombre de rendez-vous d'entrevue disponibles pour les demandeurs en prolongeant les heures de service dans les centres d'inscription aux États-Unis et en augmentant le nombre d'endroits où les entrevues sont menées à la frontière terrestre. Le CBP et l'ASFC ont également été en mesure d'accélérer l'approbation de plus de 80 % des demandeurs de renouvellement et de prolonger les avantages pour le reste des demandeurs de renouvellement qualifiés jusqu'à cinq ans après la date d'expiration de leur adhésion pendant que leurs entrevues sont en cours.

Ces efforts ont été efficaces. Depuis le 1er octobre 2022, le CBP et l'ASFC ont effectué un nombre record de 203 000 inscriptions à NEXUS et ont réduit de 100 000 le nombre de demandeurs en attente de traitement.

Nous prévoyons qu'une nouvelle option d'inscription pour les voyageurs aériens sera disponible d'ici le printemps. Elle comprendra des entrevues de l'ASFC dans les centres d'inscription rouverts au Canada et des entrevues distinctes du CBP dans les lieux de précontrôle des aéroports canadiens pour les demandeurs en partance. Les détails de cette nouvelle option d'entrevue seront disponibles sous peu auprès du CBP et de l'ASFC. Entre-temps, les demandeurs peuvent continuer à profiter des options d'entrevue existantes, y compris les entrevues combinées dans les centres d'inscription américains et les entrevues en deux étapes distinctes entre le Canada et les États-Unis aux frontières terrestres désignées.

Ce travail réitère les avantages et les relations de coopération et d'efficacité que le Canada et les États-Unis partagent dans la gestion d'une frontière efficace entre nos deux pays, au grand bénéfice des citoyens des deux pays. Il renforce également l'importance du programme NEXUS pour les voyageurs dignes de confiance, administré conjointement, accélère nos progrès dans l'élimination de l'arriéré d'inscription et augmente la capacité d'inscription à long terme pour améliorer les services aux voyageurs.

