Sojern et PUSHTechtm collaborent pour mieux soutenir les stratégies des partenaires en matière de données first-party





Le partenariat permettra à Sojern de développer ses solutions de plateforme de marketing de voyage en s'appuyant sur les clients de PUSHTech

LONDRES, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Sojern , la principale plateforme de marketing numérique conçue pour le voyage, et PUSHTechtm , une plateforme de CRM, d'automatisation du marketing, de vente et d'assistance, ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat pour mieux aider les partenaires hôteliers à tirer le meilleur parti de leurs données first-party.

« Alors que Google cherche à éliminer progressivement les cookies tiers dans Chrome, donner la priorité à une stratégie de données first-party est plus important que jamais », a déclaré Josh Beckwith, directeur général des comptes stratégiques mondiaux de Sojern. « Notre nouveau partenariat avec PUSHTech et leur capacité à acquérir, éduquer, engager et soutenir les clients à partir d'une plateforme unique permettra à Sojern de mieux exploiter les données first-party des partenaires grâce à l'intégration CRM. »

Avec l'avènement d'un monde sans cookies, la collaboration entre Sojern et PUSHTech permettra de mieux aider le secteur du voyage à repenser ses stratégies en matière de données. 81 % des hôteliers ont déjà constaté une augmentation de leurs revenus suite à la mise en place d'une stratégie de données first-party, la planification stratégique est donc vitale pour rester en tête des changements dans le paysage numérique. La plateforme de marketing de voyage de Sojern, qui aide ses partenaires à élaborer des stratégies à long terme, offre à ces derniers une visibilité inégalée de la demande de voyages et des informations leur permettant de maximiser leur budget. PUSHTech permet aux hôtels de prendre le contrôle de leur base de données, d'améliorer la communication avec les clients et d'augmenter les ventes directes.

« Notre mission est d'aider les entreprises à générer des communications plus efficaces, efficientes et précieuses avec leurs clients grâce à l'utilisation de solutions automatisées et intelligentes. Dans le but de mieux servir l'industrie hôtelière, nous sommes heureux d'annoncer notre partenariat avec Sojern », David Ezquerro, Chief Revenue Officer, PUSHTech. « Travailler ensemble signifie que nous pouvons mieux maintenir notre philosophie d'innovation continue dans le développement d'une plateforme automatisée de marketing, de vente et de gestion. »

Les données first-party devenant un élément essentiel de la panoplie de l'hôtelier, la relation mutuellement bénéfique permettra l'intégration entre la plateforme de marketing intelligent de Sojern et la plateforme de PUSHTech, tout en adoptant une approche respectueuse de la vie privée pour la gestion sûre et sécurisée des données des partenaires. Les partenaires hôteliers bénéficieront d'une performance maximale des campagnes, de relations plus fortes avec les clients et d'une augmentation des revenus, ce qui permettra d'accroître globalement les ventes directes tout en augmentant continuellement la rentabilité.

Sojern est la principale plateforme de marketing numérique, conçue pour les spécialistes du marketing touristique. Grâce à l'intelligence artificielle et aux données sur l'intention des voyageurs, Sojern fournit des solutions de marketing multicanal pour stimuler la demande directe. 10 000 hôtels, attractions, offices du tourisme et spécialistes du marketing du voyage font confiance à Sojern chaque année pour engager et convertir les voyageurs du monde entier.

