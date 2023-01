Déclaration du Chef Ghislain Picard suivant l'annonce du départ de Sophie Brochu à la tête d'Hydro-Québec





WENDAKE, QC, le 10 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Au nom de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), le Chef Ghislain Picard souhaite réagir à l'annonce de la démission de Mme Sophie Brochu de son poste de PDG d'Hydro Québec :

« C'est avec une certaine inquiétude que j'accueille l'annonce de la démission de Sophie Brochu de son poste de PDG d'Hydro-Québec. La plus grande société d'État du Québec doit tenir compte du fait qu'elle tient sa réussite de l'exploitation des ressources qui se trouvent sur les territoires non-cédés ou de traité des Premières Nations

Madame Brochu est une alliée importante pour les Premières Nations et elle adopte une approche de relations qui contraste grandement avec celle de ces prédécesseurs. Elle a su reconnaître l'importance de l'inclusion des Premières Nations dans les projets de développement de la société d'État tant au niveau des répercussions environnementales que socio-économiques.

Lors du Grand Cercle économique des Premiers Peuples, Mme Brochu a même affirmé « vouloir approfondir et solidifier notre dialogue avec les Premières Nations et la Nation inuite pour définir nos objectifs communs et tracer ensemble la route qui nous mènera à leur atteinte ».

Je tiens donc, au nom de l'APNQL et de mes collègues, à remercier Mme Brochu pour son oeuvre et à souhaiter que son successeur poursuive sur cette même voie. C'est dans cette continuation que l'APNQL souhaite voir la ou le prochain PDG d'Hydro-Québec avoir une approche semblable à celle qui s'est développée sous le règne de Mme Brochu.

Je demande donc au gouvernement du Québec de tenir compte des enjeux des Premières Nations dans le choix de la personne qui succèdera à Sophie Brochu. »

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador.

